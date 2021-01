Rekap Hasil Bola Copa del Rey Jumat Dinihari: Valencia Lolos, Huesca Kandas

TEMPO.CO, Jakarta - Valencia berhasil melaju ke babak ketiga Copa del Rey 2020/21 setelah menang 4-1 di kandang Yeclano pada Jumat dinihari WIB, 8 Januari 2021.

Valencia, yang berlaga di kasta La Liga, tampil dominan di markas tim divisi tiga itu. Mereka meraih gol lewat Kang-In Lee, Uros Racic, Manuel Vallejo, dan Thierry Correia. Sedangkan Yeclano meraih gol lewat Alberto Oca.

Valencia lolos bersama klub La Liga lain, Cadiz, yang harus bersusah payah mengalahkan klub divisi tiga Pontevedra. Kedua tim bermain 0-0 hingga babak perpanjangan waktu dan akhirnya menang adu penalti 5-4.

Sementara itu, klub La Liga Huesca kandas setelah dikalahkan klub divisi tiga, Alcoyano, 1-2. Tersingkirkan Huesca mengikuti kegagalan sejumlah klub La Liga lain. Sebelumnya Atletico Madrid dijungkalkan klub divisi tiga, Cornella. Celta Vigo kandas di klub divisi tiga Ibiza, sedangkan Getafe disingkirkan klub divisi tiga lain, Cordoba.

Selanjutnya, pada babak ketiga, dua klub raksasa La Liga, Barcelona dan Real Madrid, akan mulai ikut berlaga. Dua peserta Piala Super Spanyol lainnya, Athletic Bilbai dan Real Sociedad, juga langsung lolos ke babak ini. Undian akan dilakukan Jumat besok, 8 Januari 2021.

Jadwal Copa del Rey

(babak kedua)

Jumat, 8 Januari 2021

Girona vs Lugo 2-1

Pena Dep. Santa Eulalia vs Sabadell 0-0 (penalti 2-0)

Pontevedra vs Cadiz 0-0 (adu penalti 4-5)

SD Amorebieta vs Sporting Gijon 0-1

Yeclano vs Valencia 1-4

Alcoyano vs SD Huesca 2-1

Las Rozas vs Eibar 3-4.