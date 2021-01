Hasil dan Klasemen Liga Spanyol Sabtu Dinihari: Celta Vigo vs Villarreal 0-4

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Celta Vigo vs Villarreal menjadi pembuka rangkaian jadwal Liga Spanyol pekan ke-18, Sabtu dinihari WIB, 9 Januari 2021. Pertandingan ini dimenangi Villarreal dengan skor 4-0.

Tampil sebagai tim tamu, Villarreal tampil dominan. Klub berjulukan Si Kapal Selam Kuning itu meraih keempat golnya pada babak pertama, lewat Gerard Moreno (menit 5), Moi Gomez (14), Daniel Parejo (19), dan Fer Nino (31).

Hasil ini memastikan terjadinya momentum kebangkitan Villarreal. Mereka sebelumnya mampu mengakhiri dua hasil tanpa kemenangan dengan memgalahkan Levante 2-1.

Kini, tim asuhan Unai Emery itu naik ke posisi ketiga, menggeser Barcelona yang baru akan melawan Granada, Ahad dinihari nanti. Mereka mengemas nilai 32, unggul satu poin dari Barca.

Celta Vigo mengalami kekalahan keduanya secara beruntun setelah sebelumnya ditekuk Real Madrid 0-2. Kini mereka menempati posisi kedelapan dengan nilai 23.

Liga Spanyol

(pekan ke-18, live Bein Sport 1)

Sabtu, 9 Januari 2021

Celta Vigo vs Villarreal 0-4

20:00 Sevilla vs Sociedad

22:15 Atletico Madrid vs Athletic Bilbao.

Ahad, 10 Januari 2021

00:30 Granada vs Barcelona

03:00 Osasuna vs Real Madrid

20:00 Levante vs Eibar

22:15 Cadiz vs Alaves.

Senin, 11 Januari 2021

00:30 Elche vs Getafe

03:00 Valladolid vs Valencia.

Selasa, 12 Januari 2021

03:00 Huesca vs Real Betis.

Klasemen Liga Spanyol