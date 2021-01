Hasil Bola Sabtu Dinihari: Liverpool dan Villarreal Menang, Bayern Munchen Keok

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Sabtu dinihari WIB, 9 Januari 2021, menampilkan pertandingan dari Liga Jerman, Piala FA, dan Liga Spanyol.

Dari Liga Jerman, Bayern Munchen takluk 2-3 di kandang Borussia Moenchengladbach saat menjalani laga pekan ke-15 Liga Jerman. Mereka membuang keunggulan dua gol yang sempat mereka dapatkan.

Bayern unggul lebih dahulu melalui eksekusi penalti Robert Lewandowski dan sepakan jarak jauh Leon Goretzk. Namun, dua gol Jonas Hofmann membuat kedudukan jadi imbang. Gladbach kemudian memastikan keunggulan lewat go Florian Neuhaus.

Kekalahan itu membuat posisi Bayern di puncak klasemen (33 poin), terancam digusur oleh RB Leipzig (31) yang baru menjamu Borussia Dortmund hari ini.

Sedangkan bagi Gladbach (24) kemenangan itu belum cukup memperbaiki posisi mereka di urutan ketujuh. Tetapi tim besutan Marco Rose tersebut kini hanya berjarak satu poin dari area empat besar.

Dari ajang Piala FA (FA Cup) tersaji dua pertarungan sesama klub Premier League. Hasilnya: Aston Villa vs Liverpool berakhir dengan 1-4 dan Wolves vs Crystal Palace berkesudahan 1-0.

Liverpool mampu mengalahkan Aston Villa, yang harus tampil dengan banyak pemain muda karena serangan Covid-19, dengan skor 4-1 di Villa Park.

Gol Sadio Mane pada menit keempat sempat disamakan tuan rumah lewat gol Louie Barry (menit -41). Namun, The Reds kembali meraih tiga gol lewat Georginio Wijnaldum (60), Mane (63), dan Mohamed Salah (65).

Pada pertandingan lain, Wolverhampton Wanderers alias Wolves menang 1-0 saat menjamu Crystal Palace. Gol tunggal dalam pertandingan di Molineux Stadium itu diceploskan Adama Traore (35).

Liverpool dan Wolves menjadi dua tim pertama yang lolos ke babak keempat (32 besar). Pada Sabtu malam ini antara lain akan hadir laga Everton vs Rotherham, Stoke City vs Leicester City, Arsenal vs Newcastle, dan Manchester United vs Watford.

Sementara itu, laga Celta Vigo vs Villarreal menjadi pembuka rangkaian jadwal Liga Spanyol pekan ke-18. Pertandingan ini dimenangi Villarreal dengan skor 4-0.

Tampil sebagai tim tamu, Villarreal tampil dominan. Klub berjulukan Si Kapal Selam Kuning itu meraih keempat golnya pada babak pertama, lewat Gerard Moreno (menit 5), Moi Gomez (14), Daniel Parejo (19), dan Fer Nino (31).

Hasil ini memastikan terjadinya momentum kebangkitan Villarreal. Mereka sebelumnya mampu mengakhiri dua hasil tanpa kemenangan dengan memgalahkan Levante 2-1.

Kini, tim asuhan Unai Emery itu naik ke posisi ketiga, menggeser Barcelona yang baru akan melawan Granada, Ahad dinihari nanti. Mereka mengemas nilai 32, unggul satu poin dari Barca.

Celta Vigo mengalami kekalahan keduanya secara beruntun setelah sebelumnya ditekuk Real Madrid 0-2. Kini mereka menempati posisi kedelapan dengan nilai 23.

Hasil bola Sabtu dinihari:

Liga Jerman

Borussia Moenchangladbach vs Bayern Munchen 3-2.

Piala FA

Aston Villa vs Liverpool 1-4

Wolves vs Crystal Palace 1-0.

Liga Spanyol

Celta Vigo vs Villarreal 0-4.