Hasil FA Cup Sabtu Malam: Everton Susah Payah Singkirkan Rotherham, Skor 2-1

TEMPO.CO, Jakarta - Everton harus bersusah payah untuk mengalahkan klub divisi Championship, Rotherham United, pada babak ketiga Piala FA (FA Cup), Sabtu malam, 9 Januari 2021. Klub Premier League itu harus melewati babak perpanjangan waktu sebelum menang dengan skor 2-1.

Dalam pertandingan di Goodison Park itu, kedua tim bermain 1-1 hingga waktu normal berakhir. Everton unggul lebih dahulu lewat gol Cenk Tosun. Rotherham membalas lewat gol Matthew Olosunde.

Pada babak perpanjangan waktu Everton memastikan kemenangan lewat gol Abdoulaye Doucoure, yang memanfaatkan umpan James Rodriguez.

Selain Everton, tim yang juga lolos pada Sabtu malam adalah Nowich City yang mengalahkan tim Championship lain, Coventry City, 2-0. Nottingham Forest juga melaju dengan mengalahkan Cardiff City 1-0.

Sehari sebelumnya, Liverpool dan Wolves juga lolos ke babak 32 besar FA Cup dengan menyingkirkan Aston Villa dan Crystal Palace.

Piala FA

(Babak ketiga, live Bein Sport)

Hasil

Aston Villa vs Liverpool 1-4

Wolves vs Crystal Palace 1-0

Everton vs Rotherham 2-1

Boreham vs Millwall 0-2

Luton vs Reading 1-0

Nottingham Forest vs Cardiff 1-0

Norwich vs Conventry 2-0

Chorley vs Derby County 2-0

Jadwal selanjutnya

Sabtu, 9 Januari 2021

22:00 Blackburn vs Doncaster

22:00 Blackpool vs West Brom

22:00 Wycombe vs Preston

22:00 QPR vs Fulham

22:00 Stevenage vs Swansea

22:00 Burnley vs MK Dons

22:00 Bristol Rov vs Sheff Utd

22:00 Oldham vs Bournemouth

22:00 Stoke City vs Leicester City

22:00 Exeter City vs Sheff Wed

Ahad, 10 Januari 2021

00:30 Arsenal vs Newcastle

01:00 Brentford vs Middlesbrough

01:00 Huddersfield vs Plymouth

03:00 Manchester United vs Watford

03:00 Southampton vs Shrewsbury

20:30 Crawley Town vs Leeds Utd

20:30 Bristol City vs Portsmouth

20:30 Cheltenhem vs Mansfield

20:30 Chelsea vs Morecambe

20:30 Mancheste City vs Brimingham

20:30 Barnsley vs Tranmere

Senin, 11 Januari 2021

00:00 Marine FC vs Tottenham

02:45 Newport vs Brighton

Selasa, 12 Januari 2021

03:00 Stockport vs West Ham.