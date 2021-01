Klasemen Liga Spanyol Pekan 18: Granada vs Barcelona 0-4, Osasuna vs Madrid 0-0

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pekan ke-18 pada Ahad dinihari WIB, 10 Januari 2021, menampilkan: Granada vs Barcelona 0-4 dan Osasuna vs Real Madrid 0-0.

Barcelona tampil meyakinkan dan mencetak empat gol tanpa balas pada pertandingan di kandang Granada Nuevo Los Carmenes. Lionel Messi dan Antoine Griezmann sama-sama memborong dua gol.

Gol-gol tersebut seperti menjadi pembuktian bagi kedua pemain. Griezmann belakangan terus dikritik karena dianggap kembali gagal menunjukkan permainan terbaiknya.

Sedangkan bagi Messi dua gol itu seperti kembali membuktikan bahwa dia sudah kembali menemukan ritme permainan terbaiknya, karena ia juga mencetak dwigol saat Barcelona mengalahkan Athletic Bilbao tengah pekan lalu.

Barcelona meraih kemenangan ketiganya secara beruntun dan tak terkalahkan dalam delapan laga. Mereka kini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 34.

Granada, yang harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-78, dalam kedudukan 4-0, setelah Jesus Vallejo mendapat kartu merah, menempati posisi ketujuh dengan nilai 24.

Dalam laga lain, Real Madrid gagal memetik poin dan ditahan tuan rumah Osasuna 0-0. Ini menjadi hasil seri kedua yang dialami tim juara bertahan itu dalam tiga laga terakhir.

Tim asuhan Zinedine Zidane tetap menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 37, tertinggal satu poin dari Atletico Madrid, yang gagal bermain melawana Athletic Bilbao karena badai salju. Osasuna menghuni urutan ke-19 klasemen dengan nilai 15.

Liga Spanyol

(pekan ke-18, live Bein Sport 1)

Sabtu, 9 Januari 2021

Celta Vigo vs Villarreal 0-4

Sevilla vs Sociedad 3-2

Granada vs Barcelona 0-4

Osasuna vs Real Madrid 0-0

Atletico Madrid vs Athletic Bilbao (ditunda).

Jadwal berikutnya

Ahad, 10 Januari 2021

20:00 Levante vs Eibar

22:15 Cadiz vs Alaves.

Senin, 11 Januari 2021

00:30 Elche vs Getafe

03:00 Valladolid vs Valencia.

Selasa, 12 Januari 2021

03:00 Huesca vs Real Betis.

Klasemen Liga Spanyol