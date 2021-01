Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Ke-17: AC Milan vs Torino 2-0

TEMPO.CO, Jakarta - Laga AC Milan vs Torino tersaji pada pekan ke-17 Liga Italia, Ahad dinihari WIB, 10 Januari 2021. Pertandingan ini berakhir dengan skor 2-0.

Milan meraih gol pertamanya lewat Rafael Leao pada menit ke-25, memanfaatkan umpan Brahim Diaz. Franck Kessie kemudian menggandakan keunggulan Rossoneri dengan gol dari titik penalti pada menit ke-36.

Hasil ini menjadi kebangkitan bagi Milan, yang sebelumnya dikalahkan Juventus 3-1. Kini tim asuhan Stefano Pioli itu kian mapan di puncak klasemen dengan nilai 40, unggul empat poin dari Inter. Torino ada di posisi ke-19 dengan nilai 12.

Pada laga pekan ke-17 Sabtu malam, Atalanta menang 4-1 di kandang Benebento, sedangkan Genoa mengalahkan Bologna 2-0.

Liga Italia

(pekan ke-17)

Hasil

Benevento vs Atalanta 1-4

Genoa vs Bologna 2-0

AC Milan vs Torino 2-0.

Jadwal berikutnya

Ahad, 10 Januari 2021

18:30 AS Roma vs Inter Milan (RCTI)

21:00 Parma vs Lazio

21:00 Udinese vs Napoli

21:00 Verona vs Crotone.

Senin, 11 Januari 2021

00:00 Fiorentina vs Cagliari

02:45 Juventus vs Sassuolo (RCTI).

Selasa, 12 Januari 2021

02:45 Spezia vs Sampdoria.

Klasemen Liga Italia