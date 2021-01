Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Ke-17: AS Roma vs Inter Milan 2-2

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan AS Roma vs Inter Milan tersaji pada pekan ke-17 Liga Italia, Ahad, 10 Januari 2021. Kedua tim bermain imbang 2-2 dalam laga yang berlangsung di Stadion Olimpico ini.

Roma unggul lebih dahulu lewat gol Lorenzo Pellegrini pada menit ke-10, memanfaatkan umpan Henrikh Mkhitaryan. Inter berbalik unggul lewat gol Milan Skriniar (menit 56) dan Achraf Hakimi (63), yang sama-sama memanfaatkan umpan Marcelo Brozovic.

Roma kemudian berhasil memaksakan skor imbang 2-2 berkat gol Gianluca Mancini (86), memanfaatkan umpan Gonzalo Villar.

Bagi Inter hasil ini membuat mereka gagal menang dalam dua laga terakhirnya. Sebelumnya tim asuhan Antonio Conte juga dikalahkan Sampdoria 2-1. Kini mereka tetap di posisi kedua klasemen dengan nilai 27, tertinggal tiga poin dari AC Milan.

AS Roma gagal menjaga tren kemenangan yang sudah terjadi dalam tiga laga sebelumnya. Mereka tetap di posisi ketiga dengan nilai 24.

Dalam lanjutan Liga Italia malam ini masih akan tersaji laga Juventus vs Sassuolo yang akan live di RCTI. Selain itu ada Udinese vs Napoli, Parma vs Lazio, dan Fiorentina vs Cagliari.

Liga Italia

(pekan ke-17)

Hasil

Benevento vs Atalanta 1-4

Genoa vs Bologna 2-0

AC Milan vs Torino 2-0

AS Roma vs Inter Milan 2-2.

Jadwal berikutnya

Ahad, 10 Januari 2021

21:00 Parma vs Lazio

21:00 Udinese vs Napoli

21:00 Verona vs Crotone.

Senin, 11 Januari 2021

00:00 Fiorentina vs Cagliari

02:45 Juventus vs Sassuolo (RCTI).

Selasa, 12 Januari 2021

02:45 Spezia vs Sampdoria.

Klasemen Liga Italia