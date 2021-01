Top Skor Liga Italia Pekan Ke-17: Tambah Gol vs Sassuolo, Ronaldo Kian Mapan

TEMPO.CO, Jakarta - Cristiano Ronaldo berperan membantu Juventus meraih kemenangan 3-1 saat menjamu Sassuolo dalam laga pekan ke-17 Liga Italia di Allianz Arena, Senin dinihari. Ia mencetak gol saat injury time.

Ronaldo membobol gawang lawan memanfaatkan umpan Danilo, yang juga mencetak gol pertama Juve. Gol Si Nyonya tua lainnya diceploskan Aaron Ramsey, sedangkan Sassuolo meraih gol lewat Gregoire Defrel.

Bagi Ronaldo torehan di laga tersebut menjadi gol ke-15 di Serie A musim ini. Penyerang Portugal itu kian memantapkan posisinya di puncak daftar top skor, unggul tiga gol dari Romelu Lukaku yang gagal mencetak gol saat Inter Milan ditahan AS Roma 2-2.

Top Skor Liga Italia

15 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

12 gol: Romelu Lukaku (Inter Milan)

11 gol: Ciro Immobile (Lazio)

10 gol: Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), Joao Pedro (Cagliari), Luis Muriel (Atalanta)

9 gol: Andrea Belloti (Torino), Lautaro Martinez (Inter)

8 gol: Henrikh Mkhirayan (AS Roma), Nzola M Bala (Spezia)

7 gol: Fabio Quagliarella (Sampdoria), Jordan Veretout (AS Roma), Edin Dzeko (AS Roma), Lorenzo Insigne (Napoli).