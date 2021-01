Jadwal Liga Inggris Tengah Pekan Berubah, Tottenham Hotspur Ganti Lawan

Pemain Tottenham Hotspur Carlos Vinicius, melakukan selebrasi bersama rekam setimnya usai mencetak gol ke gawang Marine AFC dalam pertandingan babak ketiga Piala FA di Rossett Park, Crosby, 10 Januari 2021. Pool via REUTERS/Martin Rickett

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris tengah pekan ini mengalami perubahan. Tottenham Hotspur yang sedianya akan menyambangi markas Aston Villa pada Kamis dinihari WIB, berganti menjadi menjamu Fulham.

Perubahan jadwal ini dilakukan Premier League untuk mengatasi karena dampak lanjutan dari pandemi virus corona. Aston Villa telah meminta tanggal pertandingan baru karena sejumlah pemain dan staf mereka dinyatakan positif COVID-19.

Tottenham Hotspur akhirnya akan menjamu Fulham dan akan bertindak sebagai tuan rumah. Ini akan menjadi ganti pertemuan kedua tim pada 30 Desember, yang dibatalkan karena Fulham mengalami lonjakan kasus Covid-19.

Premier League menegaskan, perubahan jadwal itu dilakukan sejalan dengan gagasan untuk mengutamakan kesehatan para pemain dan staf. "Liga terus bekerja sama dengan Aston Villa dalam langkah-langkah untuk memastikan musim liga mereka dilanjutkan dengan aman dan secepat mungkin," kata mereka.

"Liga Premier berharap mereka yang terjangkit Covid-19 pulih sepenuhnya dan cepat dan akan mengatur ulang pertandingan Aston Villa melawan Tottenham Hotspur secepat mungkin."

Sebelumnya Aston Villa harus tetap memainkan pertandingan Piala FA babak ketiga. Mereka pun hanya menurunkan tim U-23 saat dikalahkan Liverpool 1-4.

"Premier League, dalam konsultasi dengan klub, telah meningkatkan protokol COVID-19, selain menerapkan ulang program pengujian dua kali seminggu," kata pernyataan itu lagi. "Protokol, yang memperkuat elemen kunci dari pedoman saat ini, mulai berlaku minggu ini."

Liga Inggris

(live Mola TV)

Rabu, 13 Januari 2021

01:00 Sheffield United vs Newcastle United

03:15 Burnley vs Manchester United

03:15 Wolverhampton Wanderers vs Everton.

Kamis, 14 Januari 2021

01:00 Manchester City vs Brighton & Hove Albion

03:15 Tottenham Hotspur vs Fulham.

Jumat, 15 Januari 2021

03:00 Arsenal vs Crystal Palace

Klasemen Liga Inggris