Jadwal Bola Selasa Malam 12 Januari 2021: Man United, AC Milan, Inter, Atletico

Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer bersalaman dengan para pemain Manchester United usai mengalahkan Wolverhampton Wanderers dalam Liga Premier Inggris di Old Trafford, Manchester, Inggris, 29 Desember 2020. REUTERS/Laurence Griffiths

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam hingga Rabu dinihari WIB, 13 Januari 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Coppa Italia, dan Liga Spanyol.

Dari Liga Inggris akan hadir partai menarik Burnley vs Manchester United, yang merupakan laga tunda pekan pertama. Laga ini akan berpengaruh terhadap posisi puncak klasemen.

Manchester United saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 33, dan hanya kalah selisih gol dari Liverpool yang sudah bermain 17 kali. Karena itu, bila menang dalam laga nanti, Si Setan Merah akan mampu merebut puncak klasemen.

Burnley terus naik turun performanya dan hanya menang tiga kali dalam lima terakhirnya. Kini mereka menempati posisi ke-16 klasemen dengan nilai 16.

Malam ini, jadwal Liga Inggris juga akan menyajikan laga Sheffield United vs Newcastle dan Wolves vs Everton.

Dari ajang Coppa Italia akan hadir rangkaian laga babak 16 besar yang disiarkan TVRI. Malam nanti ada tiga laga menarik yang akan tersaji, yakni AC Milan vs Torino, Fiorentina vs Inter Milan, dan Napoli vs Empoli.

Dari Liga Spanyol juga akan hadir sejumlah laga tunda. Tim penghuni puncak klasemen, Atletico Madrid, akan menjamu Sevilla. Sedangkan Granada menyambut Osasuna.

Jadwal bola selengkapnya

Rabu, 13 Januari 2021

Liga Inggris

(Laga tunda pekan pertama dan pekan ke-18)

01:00 Sheffield United vs Newcastle (Mola TV)

03:15 Burnley vs Manchester United (Mola TV)

03:15 Wolves vs Everton (Mola TV).

Coppa Italia

(Babak 16 Besar)

02:45 AC Milan vs Torino (TVRI)

21:00 Fiorentina vs Inter Milan (TVRI)

23:45 Napoli vs Empoli (TVRI).

Liga Spanyol

(Laga tunda pekan 1 dan 4)

01:00 Granada vs Osasuna (Bein Sport)

03:30 Atletico Madrid vs Sevilla (Bein Sport).

Piala Jerman (DFB Pokal, babak kedua)

02:45 Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt.