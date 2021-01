Jadwal Bola Rabu 13 Januari: Barca, Juve, Inter, PSG, Bayern, Man City, Spurs

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 14 Januari 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Coppa Italia, Piala Super Spanyol, Piala Super Prancis, dan Piala Jerman.

Dari ajang Liga Inggris akan hadir dua pertandingan menarik, yakni Manchester City vs Brighton dan Tottenham vs Fulham.

Man City kini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 29, sama dengan Tottenham yang ada di atasnya. Keduanya tertinggal 5 poin dari Manchester United yang baru naik ke puncak klasemen setelah mengalahkan Burnley 1-0.

Kedua lawan tim itu ada di papan bawah Liga Inggris. Brihton menempati posisi ke-17 klasemen, sedangkan Fulham setingkat di bawahnya.

Dari ajang Coppa Italia akan hadir rangkaian pertandingan babak 16 besar. Malam ini akan tersaji jadwal Fiorentina vs Inter Milan, Napoli vs Empoli, dan Juventus vs Genoa.

Dari arena Piala Super Spanyol akan hadir format baru yang diikuti 4 tim. Laga semifinal malam ini akan menyajikan partai Real Sociedad vs Barcelona. Sociedad tampil sebagai finalis musim lalu, sedangkan Barcelona sebagai runner-up La Liga.

Sementara itu dari ajang Piala Jerman atau DFB Pokal akan hadir laga babak kedua Holstein Kiel vs Bayern Munchen. Sedangkan Piala Super Prancis akan menampilkan laga PSG vs Marseille.

Jadwal bola hari ini selengkapnya

Rabu, 13 Januari 2021

Coppa Italia

(Babak 16 Besar)

21:00 Fiorentina vs Inter Milan (TVRI)

23:45 Napoli vs Empoli (TVRI).

Kamis, 14 Januari 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-18)

01:00 Man City vs Brighton (Mola TV)

03:15 Tottenham vs Fulham (Mola TV).

Coppa Italia

(Babak 16 Besar)

02:45 Juventus vs Genoa (TVRI)

23:30 Sassuolo vs SPAL (TVRI).

Piala Super Spanyol

(babak semifinal)

03:00 Real Sociedad vs Barcelona (Super Sport).

Piala Jerman atau DFB Pokal

(Babak kedua)

02:45 Holstein Kiel vs Bayern Munchen (Mola TV).

Piala Super Prancis

(Babak final)

03:00 PSG vs Marseille (Mola TV).

Jumat, 15 Januari 2021

Coppa Italia

(Babak 16 Besar)

03:15 Atalanta vs Cagliari (TVRI).

Liga Inggris

(Pekan ke-18)

03:00 Arsenal vs Crystal P (Mola TV).

Piala Super Spanyol

(Babak semifinal)

03:00 Real Madrid vs Ath Bilbao (Super Sport).