Berita Liverpool: Fabinho Yakin Mohamed Salah Bahagia di Anfield

TEMPO.CO, Jakarta - Penyerang Liverpool, Mohamed Salah santer dikaitkan dengan kepindahannya dari Anfield, terutama setelah dia mengungkapkan kekagumannya pada Real Madrid dan Barcelona dalam sebuah wawancara pada Desember lalu. Namun, Fabinho meyakini pemain internasional Mesir itu bahagia bersama The Reds.

"Saya pikir Madrid dan Barcelona adalah dua klub top," kata Salah kepada surat kabar Spanyol, AS, bulan lalu. "Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi saat ini saya fokus untuk memenangkan Liga Premier dan Liga Champions bersama Liverpool lagi."

Menurut Fabinho, bagaimanapun rumor yang mengaitkan Salah dengan dua klub terbesar di Spanyol itu adalah hal yang wajar. Tapi gelandang asal Brail ini tahu rekan setimnya itu bahagia di Liverpool.

Gelandang Liverpool Fabinho

"Para pemain besar akan selalu dikaitkan namanya dalam rumor," kata Fabinho. "Salah bermain untuk Liverpool, salah satu tim terbesar di dunia. Jadi, menurut saya, wajar jika namanya dikaitkan dengan tim lain, terutama dari liga yang berbeda."

"Bagaimanapun, saya melihat dia sangat bahagia di sini dan senang dengan penampilannya musim ini. Untuk dirinya sendiri, dia sangat menuntut. Dia ingin menjadi yang terbaik, ingin membantu tim dan bekerja keras untuk itu."

"Itu selalu terjadi dan itu sama sekali tidak berubah. Dia terus mencetak gol, yang biasa dilihat semua orang. Di ruang ganti, dia selalu berbicara dengan semua orang dan membuat lelucon."

"Saya tidak melihat ada yang mengganggunya. Secara keseluruhan, saya tidak mengikuti berita, jadi saya tidak yakin tentang rumor apapun. Seperti yang saya katakan, pemain berkualitas tinggi akan selalu dikaitkan dengan klub besar."

Mohamed Salah bergabung dengan Liverpool pada Juni 2017 dari AS Roma. Sebelumnya dia pernah bermain di Liga Inggris untuk Chelsea pada 2014-2016 tetapi kariernya tidak moncer bersama The Blues dan musim keduanya dia dipinjamkan ke Fiorentina dan Roma. Kini kontraknya dengan The Reds masih berjalan hingga 2023.

SKY SPORTS