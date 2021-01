Jadwal Liga Inggris dan Klasemen Rabu: Spurs dan Man City Berebut Posisi 4 Besar

Pemain Tottenham Hotspur Carlos Vinicius, melakukan selebrasi bersama rekam setimnya usai mencetak gol ke gawang Marine AFC dalam pertandingan babak ketiga Piala FA di Rossett Park, Crosby, 10 Januari 2021. Pool via REUTERS/Martin Rickett

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pada tabu malam nanti atau Kamis dinihari WIB, 14 Januari 2021, akan menampilkan dua pertandingan menarik: Manchester City vs Brighton dan Tottenham Hotspur vs Fulham. Keduanya live di Mola TV.

Laga tersebut akan jadi arena persaingan berebut posisi empat besar bagi Man City dan Spurs. Kedua tim kini sama-sama ada di posisi kelima dan keenam klasemen dengan nilai sama (29). Keduanya tertinggal empat poin dari Everton dan Leicester City di posisi keempat dan ketiga.

Bila sama-sama menang malam ini, Tottenham Hotspur akan bisa naik ke posisi ketiga dan Man City ke urutan keempat, berkat selisih gol lebih baik. Man City juga dalam posisi lebih diuntungkan karena masih memiliki satu laga lain yang tertunda, sehingga masih memiliki peluang melewati torehan nilai Spurs.

Man City dan Spurs sama-sama diunggulkan untuk menang dalam laga nanti. Keduanya akan bermain di kandang. Lagi pula lawannya sama-sama ada di papan bawah. Brighton menempati urutan 17 klasemen dengan nilai 14, unggul tiga poin dari Fulham yang ada di bawahnya.

Liga Inggris

(live Mola TV)

Jadwal pekan ini

Kamis, 14 Januari 2021

01:00 Manchester City vs Brighton & Hove Albion

03:15 Tottenham Hotspur vs Fulham.

Jumat, 15 Januari 2021

03:00 Arsenal vs Crystal Palace

Hasil sebelumnya

Rabu, 13 Januari 2021

Sheffield United vs Newcastle United 1-0

Burnley vs Manchester United 0-1

|Wolverhampton Wanderers vs Everton 1-2.

Klasemen Liga Inggris