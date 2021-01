Klasemen Liga Inggris Kamis: Tottenham vs Fulham 1-1, Man City vs Brighton 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Kamis dinihari WIB, 14 Januari 2021, menampilkan: Manchester City vs Brighton 1-0 dan Tottenham Hotspur vs Fulham 1-1.

Manchester City meraih kemenangan tipis 1-0 saat menjamu Brighton & Hove Albion di Etihad Stadium. Gol tunggal dalam laga itu diceploskan Phil Foden pada menit ke-44, setelah memanfaatkan umpan Kevin De Bruyne.

Dengan hasil ini, Manchester City, yang meraih kemenangan keduanya secara beruntun, naik ke posisi ketiga dengan nilai 32 dari 16 laga. Sedangkan Brighton tetap di posisi ke-17 dengan nilai 14.

Dalam laga lain, Tottenham Hotspur ditahan tamunya Fulham dengan skor 1-1. Mereka unggul lebih dahulu lewat gol Harry Kane pada menit ke-25. Namun kemudian kebobolan oleh gol Ivan Cavaleiro pada menit ke-47.

Hasil ini ini memuat Spurs hanya menang sekali dalam enam laga terakhirnya. Kini mereka turun ke posisi keenam klasemen dengan nilai 30, sedangkan Fulham tetap di urutan ke-18 dengan nilai 12.

Pada Jumat dinihari nanti masih akan ada satu laga yang tersaji yakni Arsenal vs Crystal Palace.

Liga Inggris

(live Mola TV)

Hasil Kamis dinihari, 14 Januari 2021:

Manchester City vs Brighton & Hove Albion

Tottenham Hotspur vs Fulham.

Hasil sebelumnya

Rabu, 13 Januari 2021

Sheffield United vs Newcastle United 1-0

Burnley vs Manchester United 0-1

|Wolverhampton Wanderers vs Everton 1-2.

Jadwal berikutnya

Jumat, 15 Januari 2021

03:00 Arsenal vs Crystal Palace.

Klasemen Liga Inggris