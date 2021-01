Prediksi Real Madrid Vs Athletic Bilbao di Piala Super Spanyol Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Laga semifinal Piala Super Spanyol antara Real Madrid vs Athletic Bilbao akan berlangsung pada Jumat dini hari nanti. Real Madrid dijagokan untuk lolos ke babak berikutnya.

Real Madrid menjalani laga ini dengan modal kurang meyakinkan setelah ditahan imbang 0-0 oleh Osasuna pada laga Liga Spanyol akhir pekan kemarin.

Zidane sempat beralasan bahwa timnya tak menunjukkan performa terbaik pada laga tersebut karena bermain di bawah amukan badai Filomena yang menghantam Spanyol saat ini.

Meskipun demikian capaian Real Madrid itu lebih baik ketimbang Athletic Bilbao. Kamis pekan lalu mereka dihantam Barcelona 2-3. Kekalahan itu menjadi debut pahit bagi pelatih baru Bilbao, Marcelino Garcia Toral.

Los Blancos juga layak untuk diunggulkan jika melihat rekor pertemuan kedua tim. Dari total 189 kali bertemu, Real Madrid mengantongi total 97 kemenangan berbanding 54 kemenangan milik Athletic Bilbao, 38 laga lainnya berakhir imbang.

Dominasi Real Madrid lebih terasa jika merujuk pada 10 pertemuan terakhir. Mereka berhasil meraih enam kemenangan sementara Bilbao hanya berhasil meraih empat hasil imbang.

Pada Desember lalu, Bilbao yang masih ditangani Gaizka Garitano pun harus tunduk dengan skor 1-3 dari Madrid di Stadion Santiago Bernabeu.

Berikut hasil lima pertemuan terakhir laga Real Madrid vs Athletic Bilbao:

2020-2021 - Madrid vs Bilbao - 3-1

2019-2020 - Bilbao vs Madrid - 0-1

2019-2020 - Madrid vs Bilbao - 0-0

2018-2019 - Madrid vs Bilbao - 3-0

2018-2019 - Bilbao vs Madrid - 1-1