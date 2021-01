Prediksi Fulham Vs Chelsea di Liga Inggris, Ahad 17 Januari 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Liga Inggris antara Fulham vs Chelsea akan tersaji pada Ahad dinihari 17 Januari 2021. Chelsea harus bangkit untuk menjaga peluang mereka merebut gelar juara musim ini.

Skuad asuhan Frank Lampard mengalami penurunan performa yang sangat drastis saat ini. Setelah berhasil mencatatkan sembilan laga tak terkalahkan, mereka menelan empat kekalahan dari enam laga terakhir.

Chelsea hanya memperoleh empat angka hasil kemenangan kontra West Ham dan bermain imbang 1-1 dengan Aston Villa.

Rentetan hasil buruk itu membuat peringkat pasukan Singa London di klasemen Liga Inggris jugaa menurun. Setelah sempat menduduki posisi ketiga, saat ini mereka hanya berada di peringkat kesembilan dengan perolehan 26 angka dari 17 laga, tertinggal sepuluh angka dari Manchester United yang berada di puncak.

Laga besok malam bisa menjadi momentum yang tepat bagi Chelsea untuk kembali ke jalur kemenangan. Pasalnya lawan mereka Fulham yang berada di zona degradasi setelah hanya mengumpulkan 12 angka dari 16 laga.

Anak asuh Scott Parker hanya memperoleh lima kali imbang dan satu kekalahan dari enam laga terakhirnya.

Apalagi rekor pertemuan kedua klub menunjukkan Chelsea jauh lebih dominan dari Fulham. Dari 28 kali bertemu, Chelsea mengantongi 17 kemenangan sementara Fulham hanya pernah sekali menang, 10 laga lainnya berakhir imbang.

Fulham juga nyaris selalu kalah saat menghadapi The Blues dalam enam pertemuan terakhir. Satu-satunya hasil imbang terjadi pada musim 2012-2013.

Berikut rekor pertemuan enam laga terakhir kedua tim:

2018-2019 - Fulham vs Chelsea - 1-2

2018-2019 - Chelsea vs Fulham - 2-0

2013-2014 - Fulham vs Chelsea - 1-3

2013-2014 - Chelsea vs Fulham - 2-0

2012-2013 - Fulham vs Chelsea - 0-3

2012-2013 - Chelsea vs Fulham - 0-0