Top Skor Liga Italia Pekan Ke-18: Ciro Immobile Tambah Gol, Ronaldo Masih Mapan

TEMPO.CO, Jakarta - Ciro Immobile memperbaiki posisi dalam daftar top skor Liga Italia. Ia menyumbang gol saat Lazio mengalahkan AS Roma pada pekan ke-18 di Stadion Olimpico, Sabtu dinihari WIB,

Ciro Immobile mencetak gol pertama Lazio, yang kemudian dilengkapi dua gol Luis Alberto. Dengan torehannya ke gawang Roma ini, dia kini sudah mengumpulkan 12 gol.

Ia kini menyamai torehan Romelu Lukaku (Inter Milan) yang ada di posisi kedua daftar pencetak gol terbanyak. Keduanya masih tertinggal tiga gol dari Cristiano Ronaldo (Juventus).

Sementara itu, Luis Alberto masih tercecer dalam persaingan berebut posisi top skor. Tambahan dua gol dalam laga melawan Roma mengantarnya mengemas total 6 gol.

Perubahan posisi di papan atas klasemen top skor Liga Italia masih berpeluang terjadi sepanjang Sabtu dan Ahad ini. Yang menarik, Cristiano Ronaldo dan Lukaku akan saling beradu tajam saat Inter Milan menjamu Juventus pada Senin dinihari.

Top Skor Liga Italia

15 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

12 gol: Romelu Lukaku (Inter Milan), Ciro Immobile (Lazio)

10 gol: Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), Joao Pedro (Cagliari), Luis Muriel (Atalanta)

9 gol: Andrea Belloti (Torino), Lautaro Martinez (Inter), Nzola M Bala (Spezia)

8 gol: Henrikh Mkhirayan (AS Roma)

7 gol: Fabio Quagliarella (Sampdoria), Jordan Veretout (AS Roma), Edin Dzeko (AS Roma), Lorenzo Insigne (Napoli).