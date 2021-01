Jadwal Bola Live Sabtu Malam 16 Januari: Liga Inggris, Liga Italia, Liga Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari WIB, 17 Desember 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Dari Liga Inggris akan hadir rangkaian laga pekan ke-19. Dua laga menarik antara lain Fulham vs Chelsea dan Leicester City vs Southampton. Selain itu ada Leeds United vs Brighton (live NET TV), Wolves vs West Brom, dan West Ham vs Burnley.

Dari Liga Italia, akan hadir laga pekan ke-19. Malam ini akan tersaji laga Bologna vs Verona, Torino vs Spezia, Sampdoria vs Udinese.

Dari Liga Jerman pekan ke-16 antara lain akan hadir laga Bremen vs Augsburg, Dortmund vs Mainz, Wolfsburg vs RB Leipzig, Hoffeheim vs Bielefeld, dan Stuttgart vs Moenchengladbach (live NET TV).

Sedangkan jadwal Liga Prancis akan menampilkan laga menarik pekan ke-19: Angers vs PSG.

Jadwal bola akhir pekan ini

Sabtu, 16 Januari 2021

Liga Italia

(Pekan ke-18)

Lazio vs AS Roma 3-0

21:00 Bologna vs Verona (Bein Sport 2)

Liga Inggris

(Pekan ke-19)

19:30 Wolves vs West Brom (Mola TV)

22:00 Leeds United vs Brighton (NET TV)

22:00 West Ham vs Burnley (Mola TV).

Liga Jerman

(Pekan ke-16)

Union Berlin vs Leverkusen 1-0

21:30 Bremen vs Augsburg (Mola TV)

21:30 Dortmund vs Mainz (Mola TV)

21:30 FC Koln vs Hertha Berlin (Mola TV)

21:30 Wolfsburg vs RB Leipzig (Mola TV)

21:30 Hoffeheim vs Bielefeld (Mola TV).

Ahad, 17 Januari 2021

Liga Italia

(Pekan ke-18)

00:00 Torino vs Spezia (Bein Sport 2)

02:45 Sampdoria vs Udinese (Bein Sport 2)

Liga Inggris

(Pekan ke-19)

00:30 Fulham vs Chelsea (Mola TV)

03:00 Leicester vs Southampton (Mola TV)

Liga Jerman

(Pekan ke-16)

00:30 Stuttgart vs Moenchengladbach (NET TV)

Liga Prancis

(Pekan ke-19)

03:00 Angers vs PSG (RCTIplus).