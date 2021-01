Prediksi Liverpool Vs Manchester United di Liga Inggris Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Laga panas Liverpool vs Manchester United di ajang Liga Inggris akan tersaji pada Ahad malam ini. Kedua tim menempati posisi pertama dan kedua di klasemen sementara.

Liverpool kehilangan posisi puncak klasemen setelah mengalami rentetan hasil buruk. Dalam empat laga terakhir mereka hanya meraih satu kemenangan dan dua hasil seri. Pada laga terakhir awal bulan ini, skuad asuhan Jurgen Klopp pun menderita kekalahan dari Southampton dengan skor 0-1.

Menurunnya performa Liverpool itu dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh Manchester United. Skuad Setan Merah mampu mengejar ketertinggalan dengan meraih sembilan kemenangan dalam sebelas laga terakhir.

Alhasil saat ini anak asuh Ole Gunnar Solskjaer mampu menempati puncak klasemen Liga Inggris dengan keunggulan tiga angka dari Liverpool.

Hasil pertemuan kedua tim secara keseluruhan juga berpihak kepada Manchester United. Dari 56 kali bertemu di Liga Inggris, Manchester United tercatat pernah meraih 28 kemenangan sementara Liverpool hanya memiliki 15 kemenangan, 13 laga lainnya berakhir imbang.

Akan tetapi dalam tiga musim terakhir dominasi United tampak telah memudar. Mereka hanya mengantongi satu kemenangan dan menderita dua kekalahan, tiga laga lainnya berakhir imbang.

Apalagi Manchester United tak memiliki catatan bagus saat bertandang ke Stadion Anfield. Dari tiga lawatan terakhirnya, United menderita dua kekalahan dan hanya berhasil membawa satu angka saat bermain imbang 0-0 pada musim 2017-2018.

Dari sisi kedua pelatih, Jurgen Klopp jelas lebih memiliki pengalaman untuk menghadapi laga besar seperti ini ketimbang Ole Gunnar Solskjaer. Secara statistik, pria asal Jerman itu juga memiliki catatan cukup baik kala menghadapi Manchester United.

Dari 11 kali membawa Liverpool menghadapi United, Klopp berhasil meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan, enam laga lainnya berakhir imbang. Dari tiga kemenangan itu salah satunya dia dapatkan kala beradu strategi dengan Solskjaer.

Di kubu Manchester United, Solskjaer belum meraih satu pun kemenangan dari Liverpool. Tiga kali membawa Paul Pogba cs menghadapi The Kop, capaian terbaik Solskjaer hanya menahan imbang di Stadion Old Trafford. Pria asal Norwegia tersebut pun pernah merasakan timnya, Cardiff City, dibantai 3-6 oleh Liverpool pada 2014.

Berikut hasil pertemuan kedua tim dalam tiga musim terakhir:

2019-2020 - Liverpool vs United - 2-0

2019-2020 - United vs Liverpool - 1-1

2018-2019 - United vs Liverpool - 0-0

2018-2019 - Liverpool vs United - 3-1

2017-2018 - United vs Liverpool - 2-1

2017-2018 - Liverpool vs United - 0-0