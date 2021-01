Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan 18 Ahad Malam: Napoli vs Fiorentina 6-0

TEMPO.CO, Jakarta - Napoli naik ke posisi tiga Klasemen Liga Italia setelah berpesta gol dan menang 6-0 saat menjamu Fiorentina dalam laga pekan ke-18, Ahad malam, 17 Januari 2021.

Napoli mengemas nilai 34 dari 17 laga, unggul selisih gol dari AS Roma yang tergeser ke psosi keempat. Fiorentina berada di urutan ke-14 dengan 18 poin.

Dalam laga itu, Lorenzo Insigne mencetak dua gol pada menit kelima dan 72 (penalti). Ia juga menghasilkan assist cantik buat gol Hirving Lozano (38).

Gol Napoli lain disumbangkan oleh Diego Demme (36), Piotr Zielinski (45), dan Matteo Politano (89).

Hasil itu menjadi kemenangan kedua beruntun yang diraih Napoli setelah mengalahkan Udinese 2-1. Fiorentina gagal menjaga kebangkitannya seusai menang atas Cagliari 1-0.

Jadwal Liga Italia malam ini masih akan menyajikan laga besar Inter Milan vs Juventus, Senin dinihari nanti.

Hasil dan jadwal Liga Italia

(Pekan ke-18)

Sabtu, 16 Januari 2021

Lazio vs AS Roma 3-0

Bologna vs Verona 1-0

Torino vs Spezia 0-0

Sampdoria vs Udinese 2-1.

Ahad, 17 Januari 2021

Napoli vs Fiorentina 6-0.

21:00 Crotone vs Benevento (Bein Sport)

21:00 Sassuolo vs Parma (Bein Sport).

Senin, 18 Januari 2021

00:00 Atalanta vs Genoa (RCTI)

02:45 Inter Milan vs Juventus (RCTI).

Selasa, 19 Januari 2021

02:45 Cagliari vs AC Milan (RCTI).

Klasemen Liga Italia