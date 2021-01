Klasemen Liga Inggris Pekan 19: MU di Puncak, Man City Jadi Ancaman Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Klasemen Liga Inggris memperlihatkan perubahan yang menarik setelah sejumlah rangkaian jadwal pekan ke-19 berlangsung. Manchester United tetap di puncak klasemen, tapi posisinya kini diancam Manchester City.

Manchester United hanya bermain imbang 0-0 saat berlaga di kandang Liverpool, Ahad malam. Sedangkan Manchester City berhasil menang 4-0 saat menjamu Crystal Palace, berkat dua gol John Stones serta torehan Ilkay Gundogan dan Raheem Sterling.

Kini, MU menempati posisi puncak klasemen dengan nilai 37 dari 18 laga. Liverpool melorot ke urutan keempat dengan nilai 34. Sedangkan Manchester City naik ke posisi kedua dengan nilai 35.

Manchester City berpeluang merebut puncak klasemen dari Man Untied karena mereka masih memiliki satu laga tertunda yang belum dimainkan. Bila mampu memenangi laga melawan Aston Villa itu, yang akan digelar 20 Januari, mereka akan merebut puncak klasemen dengan keunggulan satu poin dari MU.

Sementara itu dalam laga lain, Tottenham Hotspur berhasil menang 3-1 di kandang Sheffield United. Gol-gol Serge Aurier, Harry Kane, dan Tanguy Ndombele hanya dibalas gol David McGoldrick.

Tottenham meraih kemenangan keduanya dalam tujuh laga. Tim asuhan Jose Mourinho itu kini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 33, hanya terpaut satu poin dari Liverpool. Sheffield tetap di dasar klasemen dengan nilai 5.

Hasil Liga inggris

(Pekan ke-19, live Mola TV)

Sabtu, 16 Januari 2021

Wolves vs West Brom 2-3

Leeds United vs Brighton 0-1

West Ham vs Burnley 1-0

Fulham vs Chelsea 0-1

Leicester vs Southampton 1-0.

Ahad, 17 Januari 2021

Sheffield United vs Tottenham 1-3

Liverpool vs Manchester United 0-0

Aston Villa vs Everton (ditunda).

Senin, 18 Januari 2021

Manchester City vs Crystal Palace 4-0.

Jadwal berikutnya

Selasa 19 Januari 2021

03:00 Arsenal vs Newcastle.

Klasemen Liga Inggris