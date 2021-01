Klasemen Liga Italia: Cagliarai vs AC Milan 0-2, Ibrahimovic Borong Gol

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Cagliari vs AC Milan menjadi akhir rangkaian jadwal Liga Italia pekan ke-18. Pertandingan di Sardegna Arena ini dimenangi Milan dengan skor 2-0.

Zlatan Ibrahimovic memborong kedua gol AC Milan dalam laga ini. Yang pertama, pada menit ketujuh, ia cetak dari titik penalti. Sedangkan yang kedua, pada menit ke-52, dengan meneruskan umpan Davide Calabria.

Ibrahimovic baru pulih dari cedera paha yang dideritanya sejak 22 November lalu. Ia baru kembali sebagai pemain pengganti melawan Torino pekan sebelumnya.

Kali ini, pemain asal Swedia itu menjadi starter. Dengan tambahan dua gol itu, koleksinya kini menjadi 12.

Keunggulan Milan yang dipastikan oleh gol Ibra mampu dipertahankan meski harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74, setelah Alexis Saelemaekers mendapat kartu kuning kedua.

Kemenangan ini memantapkan posisi MIlan di puncak klasemen. Rossoneri kini mengumpulkan 43 poin, unggul tiga poin dari rival sekota Inter Milan. Mereka juga memimpin 10 poin dari juara bertahan Juventus yang ada di urutan kelima.

Cagliari tetap di urutan ke-17, hanya satu poin di atas zona degradasi. Mereka gagal meraih kemenangan dalam 11 pertandingan liga terakhir mereka.

Hasil Liga Italia

(Pekan ke-18)

Sabtu, 16 Januari 2021

Lazio vs AS Roma 3-0

Bologna vs Verona 1-0

Torino vs Spezia 0-0

Sampdoria vs Udinese 2-1.

Ahad, 17 Januari 2021

Napoli vs Fiorentina 6-0.

Crotone vs Benevento 4-1

Sassuolo vs Parma 1-1.

Senin, 18 Januari 2021

Atalanta vs Genoa 0-0

Inter Milan vs Juventus 2-0.

Selasa, 19 Januari 2021

Cagliari vs AC Milan 0-2.

Klasemen Liga Italia