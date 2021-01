Jadwal Bola Live Selasa 19 Januari: Liga Inggris, Liga Spanyol, Coppa Italia, FA

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam waktu setempat atau Rabu dinihari WIB, 20 Januari 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Jerman, Piala FA, dan Coppa del Rey.

Dari Liga Inggris akan hadir laga pekan ke-20. Malam ini ada laga menarik Leicester City vs Chelsea. Leicester kini ada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 35, unggul 6 poi dari Chelsea di urutan ketujuh.

Selain itu, malam ini juga ada partai West Ham United vs West Bromwich Albion. West Ham kini menempati posisi kesembilan dengan nilai 29, sedangkan West Brom masih terpuruk di posisi kedua terbawah dengan nilai 11.

Dari arena Piala FA, ada pertandingan babak ketiga, yakni Southampton vs Shrewsbury Town.

Liga Spanyol akan menghadirkan rangkaian laga pekan ke-19. Malam ini antara lain ada Deportivo Alaves vs Sevilla. Alaves ada di posisi ke-16 dengan nilai 18, sedangkan Sevilla di urutan keenam dengan nilai 30.

Dua laga lain di ajang La Liga malam ini adalah Cadiz vs Levante dan Real Valladolid vs Elche.

Dari ajang Coppa Italia, akan hadir laga babak 16 besar yang disiarkan TVRI. Hanya satu jadwal yang hadir dari ajang ini yakni AS Roma vs Spezia.

Sementara itu dari Liga Jerman akan tersaji laga pekan ke-17, yakni Borussia Moenchengladbach vs Werder Bremen, Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund, Hertha Berlin vs Hoffenheim, dan Mainz 05 vs Wolfsburg.

Baca: Komentar Zlatan Ibrahimovic Usai Borong Gol buat Milan

Jadwal bola Rabu dinihari WIB, 20 Januari 2021

Liga Inggris

(pekan ke-20, live Mola TV)

01:00 West Ham United vs West Bromwich Albion

03:15 Leicester City vs Chelsea.

Piala FA

(Babak ketiga)

03:00 Southampton vs Shrewsbury Town (Bein Sport).

Liga Spanyol

(Pekan ke-19, live Bein Sport 1)

01:00 Cadiz vs Levante

01:00 Real Valladolid vs Elche

03:30 Deportivo Alaves vs Sevilla.

Liga Jerman

(Pekan ke-17, Mola TV)

00:30 Borussia Moenchengladbach vs Werder Bremen

02:30 Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund

02:30 Hertha Berlin vs Hoffenheim

02:30 Mainz 05 vs Wolfsburg.

Coppa Italia

(Babak 16 besar)

03:15 AS Roma vs Spezia (TVRI).

Jadwal bola di atas merupakan bagian dari jadwal tengah pekan yang cukup padat. Klub-klub besar seperti Manchester United, Liverpool, Juventus, Barcelona, dan Real Madrid akan ikut berlaga.