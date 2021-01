Prediksi Leicester City Vs Chelsea di Liga Inggris Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Liga Inggris antara Leicester City vs Chelsea akan berlangsung pada Rabu dinihari nanti. Kedua tim sama-sama ingin menjaga peluang mereka untuk menjadi penantang gelar juara musim ini.

Tuan rumah Leicester City berhasil kembali naik ke posisi empat besar setelah mengalahkan Southampton 0-2 pada akhir pekan kemarin. Skuad asuhan Brendan Rodgers berhasil memanfaatkan hasil imbang yang didapatkan Liverpool pada laga kontra Manchester United.

Alhasil saat ini mereka menempati posisi ketiga dengan perolehan 35 angka dari 18 laga.

Sementara Chelsea yang sempat menduduki posisi ketiga klasemen Liga Inggris saat ini berada di peringkat ketujuh setelah mengalami rentetan hasil buruk.

Skuad asuhan Frank Lampard baru kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan Fulham dengan skor 0-1 Ahad kemarin. Gelandang Mason Mount menjadi penyelamat Chelsea pada laga derbi London tersebut.

Chelsea patut optimis jika melihat rekor pertemuan kedua tim. Dari 28 kali bertemu, pasukan Singa London berhasil meraih 14 kemenangan sementara Leicester City hanya mengantongi lima kemenangan, sembilan laga lainnya berakhir imbang.

Apalagi dalam 10 pertemuan terakhir Chelsea berhasil meraih lima kemenangan sementara Leicester City hanya mengantongi satu kemenangan, empat laga lainnya berakhir imbang.

Berikut hasil pertemuan tiga musim terakhir Leicester City vs Chelsea:

2019-2020 - Leicester vs Chelsea - 0-1 (Piala FA)

2019-2020 - Leicester vs Chelsea - 2-2

2019-2020 - Chelsea vs Leicester - 1-1

2018-2019 - Leicester vs Chelsea - 0-0

2018-2019 - Chelsea vs Leicester - 0-1

2017-2018 - Leicester vs Chelsea - 1-2 (Piala FA)

2017-2018 - Chelsea vs Leicester - 0-0

2017-2018 - Leicester vs Chelsea - 1-2