Jadwal Bola Live Tengah Pekan: Liga Inggris, Coppa Italia, La Liga, Copa del Rey

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada tengah pekan ini akan diisi banyak partai menarik. Banyak pula pertandingan yang ditayangkan live di televisi nasional.

Tengah pekan ini antara lain akan hadir rangkaian jadwal Liga Inggris pekan ke-20. Pertandingan yang menarik antara lain Manchester City vs Aston Villa, Fulham vs Manchester United, dan Liverpool vs Burnley. Ketiganya tayang di Mola TV.

Dari Coppa Italia ada laga Lazio vs Parma dan AS Roma vs Spezia yang live di TVRI. Piala Super Italia juga akan hadir menampilkan Juventus vs Napoli, yang juga ditayangkan TVRI.

Coppa del Rey (Piala Raja) akan menampilkan aksi Barcelona dan Real Madrid di babak 32 besar. Barcelona akan melawan Cornella, sedangkan Real Madrid menghadapi Alcoyano.

Tengah pekan ini juga jadwal Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Italia.

Simak jadwal bola tengah pekan selengkapnya

Rabu, 20 Januari 2021

Liga Inggris

(pekan ke-20, live Mola TV)

01:00 West Ham United vs West Bromwich Albion

03:15 Leicester City vs Chelsea.

Piala FA

(Babak ketiga)

03:00 Southampton vs Shrewsbury Town (Bein Sport).

Liga Spanyol

(Pekan ke-19, live Bein Sport 1)

01:00 Cadiz vs Levante

01:00 Real Valladolid vs Elche

03:30 Deportivo Alaves vs Sevilla.

Liga Jerman

(Pekan ke-17, Mola TV)

00:30 Borussia Moenchengladbach vs Werder Bremen

02:30 Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund

02:30 Hertha Berlin vs Hoffenheim

02:30 Mainz 05 vs Wolfsburg.

Coppa Italia

(Babak 16 besar)

03:15 AS Roma vs Spezia (TVRI).

Kamis, 21 Januari 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-20, live Mola TV)

01:00 Manchester City vs Aston Villa

03:15 Fulham vs Manchester United

Liga Italia

(Laga tunda pekan ke-10)

21:00 Udinese vs Atalanta (Bein Sport 2)

Liga Jerman

(Pekan ke-17, live Mola TV)

00:30 Schalke vs FC Koln

02:30 Bielefeld vs Stuttgart

02:30 Augsburg vs Bayern Muenchen

02:30 Leipzig vs Union Berlin

02:30 Freiburg vs Frankfurt.

Piala Super Italia atau Supercoppa Italia

03:00 Juventus vs Napoli (TVRI)

Liga Spanyol

(Pekan ke-19, live Bein Sport 1)

01:00 Getafe vs Huesca

03:00 Real Betis vs Celta Vigo

03:30 Villarreal vs Granada.

Copa Del Rey

(Babak 32 besar)

01:00 Cordoba vs Real Sociedad (DAZN)

03:00 Alcoyano vs Real Madrid (DAZN)

Jumat, 22 Januari 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-20)

03:00 Liverpool vs Burnley (Mola TV).

Coppa Italia

(Babak 16 Besar)

03:15 Lazio vs Parma (TVRI).

Liga Spanyol

(Pekan ke-19)

01:00 Valencia vs Osasuna (Bein Sport 1)

03:30 Eibar vs Atl Madrid (Bein Sport 1).

Copa Del Rey

(Babak 32 besar)

01:00 Ibiza vs Ath Bilbao (DAZN)

03:00 Cornella vs Barcelona (DAZN).

Jadwal bola di atas, terutama siaran live-nya, bisa sewaktu-waktu berubah sesuai kebijakan stasiun televisi.