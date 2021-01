Hasil Bola Rabu Dinihari 20 Januari: Liga Inggris, FA Cup, La Liga, Liga Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Rabu dinihari WIB, 20 Januari 2021, menampilkan rangkaian pertandingan dari Liga Inggris, Piala FA, Liga Jerman, dan Liga Spanyol.

Dari Liga Inggris, Leicester City mengalahkan Chelsea 2-0 dan West Ham menekuk West Brom 2-1.

Pada laga pekan ke-20, Leicester City berhasil memukul Chelsea 2-0 dalam pertandingan di King Power Stadium. Kemenangan ini dipastikan oleh gol Wilfred Ndidi (menit 6) dan James Maddison (41).

Leicester meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Tim asuhan Brendan Rodgers itu kini naik ke puncak klasemen, menggeser Manchester United. Mereke mengemas nilai 38, unggul satu poin dari MU yang baru akan melawan

Sedangkan Chelsea gagal menjaga kebangkitannya usai menang 1-0 atas Fulham di laga sebelumnya. Tim asuhan Frank Lampard itu kini kalah tiga kali dalam lima laga terakhirnya. Mereka menempati posisi kedelapan dengan nilai 20.

Pada laga lain, tuan rumah West Ham United menang 2-1 atas West Bromwich Albion. Gol West Ham dicetak Jarrod Bowen (45) dan Michail Antonio (66). Sedangkan gol West Brom diceploskan Matheus Pereira (51).

Kini West Ham menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 32, sedangkan West Brom tetap terpuruk di posisi kedua terbawah (19) dengan nilai 11.

Dari ajang Piala FA, Southampton menyingkirkan klub divisi ketiga Shrewsbury Town 2-0 dalam pertandingan babak ketiga. Kemenangan itu dipastikan berkat gol Dan N'Lundulu dan James Ward-Prowse. Hasil ini membuat The Saints bakal bertemu Arsenal di kandang sendiri pada babak keempat turnamen ini Sabtu pekan ini.

Laga ini harusnya dimainkan 9 Januari silam namun terpaksa dimundurkan setelah wabah virus corona baru di klub League One itu. Mnajer mereka, Steve Cotterill, masih dirawat di rumah sakit karena positif terjangkit COVID-19.

Di Liga Jerman, Bayer Leverkusen mengalahkan Borussia Dortmund 2-1.

Gol Leverkusen dicetak Moussa Diaby (14) dan Florian Wirtz (80). Sedangkan gol Dortmund diceploskan Julian Brandt (67).

Leverkusen menggeser Leipzig dari posisi kedua. Mereka mengemas nilai 32, unggul selisih poin dari pesaingnya itu. Dortmund ada di posisi keempat dengan nilai 29.

Dari Liga Spanyol, Sevilla menang 2-1 di kandang Alaves. Sedangkan laga Cadiz vs Levante dan Real Valladolid vs Elche sama-sama berakhir 2-2.

Dari babak 16 besar Coppa Italia, AS Roma tersingkir setelah takluk 2-4 saat menjamu Spezia.

Baca Juga: Kartu Merah Lionel Messi Hanya Berbuah Hukuman 2 Laga

Hasil bola selengkapnya

Liga Inggris

(Pekan ke-20)

West Ham vs West Brom 2-0

Leicester City vs Chelsea 2-0.

Liga Jerman

(Pekan ke-17)

Borussia Moenchengladbach vs Werder Bremen 1-0

Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund 2-1

Hertha Berlin vs Hoffenheim 0-3

Mainz 05 vs Wolfsburg 0-2.

Piala FA

(Babak ketiga)

Southampton vs Shrewsbury Town 2-0.

Liga Spanyol

(Pekan ke-19)

Cadiz vs Levante 2-2

Real Valladolid vs Elche 2-2

Deportivo Alaves vs Sevilla 1-2.

Coppa Italia

(Babak 16 besar)

AS Roma vs Spezia 2-4.

Untuk hasil bola lainnya, terus ikuti di laman bola.tempo.co.