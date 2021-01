Jadwal Bola Rabu Malam 20 Januari: MU, Man Ciy, Real Madrid, Juventus, Bayern

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam atau Kamis dinihari WIB, 21 Januari 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Copa del Rey, Piala Super Italia, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Jerman.

Dari Liga Inggris akan hadir persaingan antara Manchester United dan Manchester City. MU akan berlaga di kandang Fulham, sedangkan Man City menjamu Aston Villa. Kedua laga akan siarkan Mola TV.

Kedua tim baru tergeser Leicester City yang dinihari tadi menang 2-0 atas Chelsea. MU kehilangan posisi puncak klasemen dan turun ke urutan kedua dengan nilai 37, terpaut satu poin dari Leicester. Man City di posisi ketiga dengan nilai 35.

Dari Liga Italia, akan hadir laga tunda pekan ke-10, yakni Udinese vs Atalanta. Udinese menempati posisi ke-15 dengan nilai 16. Sedangkan Atalanta menempati urutan keenam dengan nilai 32.

Dari Piala Super Italia (Supercoppa Italia) akan hadir pertandingan Juventus vs Napoli, yang ditayangkan live di TVRI.

Dari Copa del Rey, akan hadir pertandingan babak 23 besar, termasuk antara Real Madrid dan Alcoyano.

Malam ini juga akan hadir Augsburg vs Bayern Munchen di Liga Jerman dan Villarreal vs Granada di Liga Spanyol.

Jadwal bola selengkapnya:

Kamis, 21 Januari 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-20, live Mola TV)

01:00 Manchester City vs Aston Villa

03:15 Fulham vs Manchester United

Liga Italia

(Laga tunda pekan ke-10)

21:00 Udinese vs Atalanta (Bein Sport 2)

Liga Jerman

(Pekan ke-17, live Mola TV)

00:30 Schalke vs FC Koln

02:30 Bielefeld vs Stuttgart

02:30 Augsburg vs Bayern Munchen

02:30 Leipzig vs Union Berlin

02:30 Freiburg vs Frankfurt.

Piala Super Italia (Supercoppa Italia)

03:00 Juventus vs Napoli (TVRI)

Liga Spanyol

(Pekan ke-19, live Bein Sport 1)

01:00 Getafe vs Huesca

03:00 Real Betis vs Celta Vigo

03:30 Villarreal vs Granada.

Copa Del Rey

(Babak 32 besar)

01:00 Cordoba vs Real Sociedad (DAZN)

03:00 Alcoyano vs Real Madrid (DAZN).

Liga Prancis

03:00 Marseille vs Lens

Jumat, 22 Januari 2021

Liga Inggris

(Pekan ke-20)

03:00 Liverpool vs Burnley (Mola TV).

Coppa Italia

(Babak 16 Besar)

03:15 Lazio vs Parma (TVRI).

Liga Spanyol

(Pekan ke-19)

01:00 Valencia vs Osasuna (Bein Sport 1)

03:30 Eibar vs Atl Madrid (Bein Sport 1).

Copa Del Rey

(Babak 32 besar)

01:00 Ibiza vs Ath Bilbao (DAZN)

03:00 Cornella vs Barcelona (DAZN).

