Prediksi Manchester City Vs Aston Villa, Jalan Menuju Puncak Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Liga Inggris antara Manchester City vs Aston Villa akan berlangsung pada Kamis dinihari nanti. Skuad asuhan Pep Guardiola mengincar kemenangan keenam secara beruntun untuk meraih puncak klasemen Liga Inggris.

Manchester City bisa dianggap tengah dalam puncak performanya saat ini dengan meraih lima kemenangan secara beruntun di Liga Inggris. Jika dihitung di semua kompetisi, mereka total telah meraih delapan kemenangan secara beruntun.

Rentetan hasil positif itu membuat The Citizens kini menempati posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan perolehan 35 angka dari 17 laga. Mereka berpeluang memuncaki klasemen karena hanya berjarak tiga angka dari Leicester City yang sudah memainkan 19 laga.

Tim tamu Aston Villa sementara ini menempati posisi ke-11 dengan perolehan 26 angka dari 15 laga. Sejumlah laga skuad asuhan Dean Smith sempat ditunda setelah merebaknya Covid-19 di tim mereka.

Terakhir kali mereka berlaga adalah saat menghadapi Liverpool di ajang Piala FA. Aston Villa menderita kekalahan 1-4 saat itu. Laga terakhir mereka di Liga Inggris adalah pada 1 Januari lalu, saat itu mereka menyerah 1-2 dari Manchester United di Stadion Old Trafford.

Dari sisi pertemuan kedua tim, Manchester City jelas jauh lebih unggul. Kedua tim pernah bertemu sebanyak 40 kali dengan City meraih 24 kemenangan sementara Villa hanya tujuh kemenangan, sembilan laga lainnya berakhir imbang.

Kemenangan terakhir Villa terjadi pada musim 2013-2014. Setelah itu, City sukses memenangkan delapan pertemuan kedua tim dan satu laga lainnya berakhir imbang.

Berikut hasil pertandingan 5 laga terakhir Manchester City vs Aston Villa di Liga Inggris:

2019-2020 - Villa vs Man City - 1-6

2019-2020 - Man City vs Villa - 3-0

2015-2016 - Man City vs Villa - 4-0

2015-2016 - Villa vs Man City - 0-0

2014-2015 - Man City vs Villa - 3-2