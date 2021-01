Prediksi Fulham Vs Manchester United, Asa Untuk Mempertahankan Puncak Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Liga Inggris antara Fulham vs Manchester United akan berlangsung pada Kamis dinihari nanti. Skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer harus meraih kemenangan jika ingin mempertahankan posisi di puncak klasemen Liga Inggris.

Manchester United untuk sementara turun ke posisi kedua setelah Leicester City meraih kemenangan 2-0 atas Chelsea pada laga dinihari tadi. Mereka tertinggal satu angka saja dari Leicester yang sudah melakoni laga ke-19.

Melihat performa terakhirnya, Manchester United layak untuk diunggulkan meraih kemenangan. Mereka tak terkalahkan dalam 12 laga terakhir dengan rekor sembilan kemenangan dan tiga kali imbang. Pada laga akhir pekan lalu, mereka juga berhasil menahan imbang juara bertahan Liga Inggris, Liverpool.

Sementara Fulham tak memperoleh satu pun kemenangan dari tujuh laga terakhir. Performa anak asuh Scott Parker memang membaik dengan mampu bermain imbang lima kali namun hal itu belum mampu mengangkat mereka keluar dari zona degradasi. Apalagi pada akhir pekan kemarin Fulham kembali menelan kekalahan dari Chelsea.

Rekor pertemuan kedua tim juga menunjukkan bagaimana Manchester United layak untuk difavoritkan meraih tiga angka. Dari 28 kali bertemu di Liga Inggris, skuad Setan Merah mampu mengantongi 28 kemenangan sementara Fulham hanya memiliki tiga kemenangan, lima laga lainnya berakhir imbang.

Dominasi United semakin tegas terlihat dalam 10 laga terakhir. Mereka tercatat hanya sekali gagal meraih kemenangan, yaitu pada musim 2013-2014 saat bermain imbang 2-2.

Berikut hasil lima laga terakhir Fulham vs Manchester United:

2018-2019 - Fulham vs Man Utd - 0-3

2018-2019 - Man Utd vs Fulham - 4-1

2013-2014 - Man Utd vs Fulham - 2-2

2013-2014 - Fulham vs Man Utd - 1-3

2012-2013 - Fulham vs Man Utd - 0-1