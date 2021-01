Rekap Hasil Bola Kamis 21 Januari: Liga Inggris, Piala Super, Copa del Rey

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Kamis, 21 Januari 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Spanyol, Liga Italia, Piala Super Italia, dan Copa del Rey.

Dari ajang Liga Inggris tersaji hasil Manchester City vs Aston Villa 2-0 dan Fulham vs Manchester United 1-2.

Man City yang bermain lebih awal menang 2-0 saat menjamu Aston Villa. Mereka unggul berkat gol Bernardo Silva (menit 79) da penalti Ilkay Gundogan (90).

Manchester United juga menang, dengan skor 2-1, di kandang Fulham. Mereka kebobolan lebih dahulu oleh gol Ademola Lookman (5), tapi berbalik unggul berkat gol Edinson Cavani (21) dan Paul Pogba (85).

Hasil mengantar mereka kembali ke dua besar, menggeser Leicester, yang selama 24 jam sempat memucaki klasemen, ke urutan ketiga. MU ada di puncak klasemen dengan nilai 40 dari 19 laga, sedangkan Man City di posisi kedua dengan nilai 38 dari 18 laga.

Aston Villa kini ada di posisi ke-11 dengan nilai 26, sedangkan Fulham tetap di zona degradasi (18) dengan nilai 12.

Sementara itu, Juventus berhasil menjuarai Piala Super Italia. Mereka mengalahkan Napoli 2-0 dalam pertandingan di Stadio Mapei - Citta del Tricolore, Reggio Emilia, Kamis dinihari WIB, 21 Januari 2021.|

Ini adalah duel yang biasa digelar awal musim sebagai pembuka tirai kompetisi, tapi tertunda karena pandemi Covid-19. Juventus tampil sebagai juara Liga Italia, sedangkan Napoli merupakan kampiun Coppa Italia, di final mengalahkan Juventus dengan adu penalti.

Kali ini, Juventus berhasil membalas. Kemenangan mereka dipastikan oleh gol Cristiano Ronaldo pada menit ke-64 dan Alvaro Morata saat injury time. Dari kubu Napoli, Lorenzo Insigne gagal mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-80.

Hasil ini kian memantapkan posisi Juventus sebagai tim yang paling sering menjuarai Supercoppa Italiana. Mereka sudah 9 kali melakukannya, unggul 2 trofi dari AC Milan. Gelar Napoli tertahan di angka 2.

Dari ajang Copa del Rey, muncul kejutan dengan tersingkirnya Real Madrid. Mereka kandas di babak 32 besar setelah dikalahkan klub divisi tiga, Alcoyano, dengan skor 2-1.

Dalam pertandingan di Estadio El Collao itu, Madrid unggul lebih dahulu lewat sundulan Eder Militao pada menit ke-45. Tuan rumah membalas lewat Jose Solbes pada menit ke-80.

Skor 1-1 bertahan hingga waktu 90 menit usai. Pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu.

Alcoyano sempat mendapat pukulan ketika salah satu pemainnya, Ramon Lopez, mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-109. Namun, dengan orang yang lebih sedikit, mereka justru mampu unggul berkat gol Juanan (115).

Pelatih Zinedine Zidane membuat sembilan perubahan pada timnya, yang dikalahkan 2-1 oleh Athletic Bilbao di semifinal Piala Super Spanyol pekan lalu. Tetapi masih mampu menurunkan tim yang kuat yang berisi lima pemenang Liga Champions.

Madrid menjadi tim La Liga berikutnya yang kandas di babak 32 besar Copa del Rey. Sebelumnya, Alaves, Elche, Eibar, dan Cadiz juga tersingkir.

Dari Liga Jerman, Bayern Munchen menang 1-0 di kandang Augsburg. Kemenangan itu dipastikan gol Robert Lewandoski.

Hasil bola selengkapnya:

Liga Inggris

(Pekan ke-20)

Manchester City vs Aston Villa 2-0

Fulham vs Manchester United 1-2.

Liga Italia

(Laga tunda pekan ke-10)

Udinese vs Atalanta 1-1

Liga Jerman

(Pekan ke-17)

Schalke vs FC Koln 1-2

Bielefeld vs Stuttgart 3-0

Augsburg vs Bayern Muenchen 0-1

Leipzig vs Union Berlin 1-0

Freiburg vs Frankfurt 2-2.

Piala Super Italia (Supercoppa Italia)

Juventus vs Napoli 2-0.

Liga Spanyol

(Pekan ke-19, live Bein Sport 1)

Getafe vs Huesca 1-0

Real Betis vs Celta Vigo 2-1

Villarreal vs Granada 2-2.

Copa Del Rey

(Babak 32 besar)

Cordoba vs Real Sociedad 0-2

Alcoyano vs Real Madrid 2-1.

Liga Prancis

Marseille vs Lens 1-0.

