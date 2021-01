Hasil Undian Babak 16 Besar Copa del Rey: Barcelona Hadapi Rayo Vallecano

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona mendapat keuntungan dalam undian babak 16 besar Copa del Rey yang dilangsungkan oleh RFEF melalui laman resminya pada Jumat. Mereka akan menghadapi tim divisi dua Rayo Vallecano.

Las Blaugranas sebelumnya harus bersusah payah melewati tim kasta ketiga Cornella dan dipaksa memainkan babak tambahan waktu untuk memetik kemenangan 3-1 dalam pertandingan 32 besar semalam.

Sedangkan Vallecano, tiba di babak 16 besar dengan menyingkirkan tim La Liga, Elche, berbekal kemenangan meyakinkan 2-0.

Nasib Barcelona jauh lebih beruntung ketimbang sejumlah klub La Liga lainnya, termasuk Sevilla dan Valencia yang harus berhadapan satu sama lain di babak 16 besar berdasarkan hasil undian.

Ini akan menjadi pertemuan kelima Sevilla dengan Valencia di ajang Copa del Rey. Keduanya terakhir kali bertemu di putaran keempat Copa del Rey 2011/12 yang menggunakan format kandang-tandang dan Valencia menang agresivitas gol tandang dengan skor agregat 2-2.

Tim strata ketiga, Alcoyano, yang di babak sebelumnya menciptakan kejutan dengan menjungkalkan Real Madrid akan menghadapi tim yang baru saja memenangi trofi Piala Super Spanyol, Athletic Bilbao, di pertandingan 16 besar.

Sedangkan satu tim strata ketiga lainnya, Navalcarnero, akan menghadapi tim La Liga lainnya, Granada, di babak 16 besar.

Selain Sevilla vs Valencia, dua pertandingan babak 16 besar lainnya akan mempertemukan tim-tim La Liga yakni Valladolid yang menjamu Levante serta Real Sociedad bertandang ke markas Real Betis.

Sedangkan Villarreal dan Osasuna sama-sama akan menghadapi tim-tim strata kedua, yakni Girona dan Almeria, di babak 16 besar.

Jadwal spesifik babak 16 besar belum dirilis tetapi rangkaian pertandingan akan dilangsungkan pada tengah pekan 26-28 Januari nanti.

Berikut hasil lengkap undian babak 32 besar Copa del Rey (tuan rumah disebut pertama):

Alcoyano (divisi 3) vs Athletic Bilbao

Navalcarnero (divisi 3) vs Granada

Girona (divisi 2) vs Villarreal

Rayo Vallecano (divisi 2) vs Barcelona

Almeria (divisi 2) vs Osasuna

Valladolid vs Levante

Sevilla vs Valencia

Real Betis vs Real Sociedad.