Klasemen Liga Italia Ahad: AC Milan vs Atalanta 0-3, Inter Seri, Roma Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari WIB, 24 Januari 2021, menampilkan: AC Milan vs Atalanta 0-3,

Udinese vs Inter Milan 0-0, AS Roma vs Spezia 4-3, dan Fiorentina vs Crotone 2-1.

Kejutan terjadi pada rangkaian laga pekan ke-19 ini. Atalanta berhasil mempecundangi pemuncak klasemen AC Milan 3-0 di Stadion San Siro, Milan. Gol dalam pertandingan itu dicetak Cristian Romero (menit 26), Josip Ilicic (53/penalti), dan Duvan Zapata (77).alia.

Kemenangan itu mendongkrak Atalanta naik ke posisi keempat dengan 36 poin. Bagi Milan, kekalahan itu tetap memastikan mereka menjadi juara paruh musim. Rossoneri memuncaki klasemen dengan nilai 43, unggul dua poin dari Inter.

Inter Milan gagal meraih kemenangan pada pekan ini. Mereka hanya bermain 0-0 di kandang Udinese, yang kini menempati posisi ke-14 klasemen.

Dalam laga lain, AS Roma menang 4-3 saat menjamu Spezia. Gol Roma dicetak oleh Borja Mayoral (17 dan 52), Rick Karsdorp (55), dan Lorenzo Pellegrini (90). Sedangkan gol Spezia diceploskan Roberto Piccoli (24), Diego Farias (59), dan Daniele Verde (90).

Kini Roma menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 37. Sedangkan Spezia di urutan ke-15 dengan nilai 18.

Pada pertandingan lain, Fiorentina memukul Crotone 2-1.

Liga Italia

(Pekan ke-19)

Hasil

Benevento vs Torino 2-2

AS Roma vs Spezia 4-3

Udinese vs Inter Milan 0-0

AC Milan vs Atalanta 0-3

Fiorentina vs Crotone 2-1.

Jadwal berikutnya

Ahad, 24 Januari 2021

18:30 Juventus vs Bologna (RCTIplus)

21:00 Verona vs Napoli (Bein Sport 2)

21:00 Genoa vs Cagliari (Bein Sport 2).

Senin, 25 Januari 2021

00:00 Lazio vs Sassuolo (Bein Sport 2)

02:45 Parma vs Sampdoria (Bein Sport 2).

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 AC Milan 19 17 43 2 Inter 19 22 41 3 Roma 19 9 37 4 Atalanta 19 21 36 5 SSC Napoli 17 24 34 6 Juventus 17 17 33 7 Lazio 18 5 31 8 Sassuolo 18 4 30 9 Verona 18 5 27 10 Sampdoria 18 -1 23 11 Benevento 19 -13 22 12 Fiorentina 19 -10 21 13 Bologna 18 -7 20 14 Udinese 19 -8 18 15 Spezia 19 -10 18 16 Genoa 18 -12 15 17 Cagliari 18 -13 14 18 Torino 19 -9 14 19 Parma 18 -20 13 20 Crotone 19 -21 12