Hasil dan Klasemen Liga Inggris Ahad: Aston Villa vs Newcastle United 2-0

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Ahad dinihari, 24 Januari 2021, menampilkan laga tunda pekan ke-11: Aston Villa vs Newcastle United 2-0.

Striker Aston Villa Ollie Watkins mencetak gol pertamanya dalam 10 pertandingan Liga Inggris. Gelandang Bertrand Traore menambahkan satu gol lagi untuk memberi Villa kemenangan kandang.

Hasil tersebut mengangkat Aston Villa dua tingkat ke urutan kedelapan klasemen. Mereka mengemas 29 poin dari 17 pertandingan. Sedangkan Newcastle turun satu tempat ke urutan 16 dengan 19 poin dari 19 pertandingan, setelah mengalami kekalahan keempat berturut-turut sejak pergantian tahun.

Villa menekan sejak awal dan Watkins membuat mereka unggul pada menit ke-13. Pemain itu untuk merebut bola dan menyundulnya untuk menaklukkan kiper Karl Darlow

Gol Watkins lainnya dianulir karena offside. Kemudian Traore membuat skor menjadi 2-0 dengan golnya pada menit ke-42. Ia mejebol gawang Darlow dengan tembakan pertama, meneruska assist yang luar biasa dari Jack Grealish.

Hasil tersebut juga memperpanjang rekor tanpa kemenangan Newcastle United menjadi 10 pertandingan di semua kompetisi. Hal itu juga menambah tekanan pada manajer Steve Bruce saat itu membuat Magpies dekat dengan zona degradasi.

Hasil dan Jadwal Liga Inggris

Ahad, 24 Januari 2021

Aston Villa vs Newcastle 2-0.

Rabu, 27 Januari 2021

01:00 Crystal P vs West Ham

01:00 Newcastle vs Leeds United

03:15 Southampton vs Arsenal

03:15 West Brom vs Manchester City

Kamis, 28 Januari 2021

01:00 Burnley vs Aston Villa

01:00 Chelsea vs Wolves

02:30 Brighton vs Fulham

03:15 Everton vs Leicester City

03:15 Manchester United vs Sheffield United.

Jumat, 29 Januari 2021

03:00 Tottenham vs Liverpool.

