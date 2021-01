Klasemen Liga Spanyol Ahad Dinihari: Alaves vs Real Madrid 1-4, Sevilla Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pekan ke-20 pada Ahad dinihari, 24 Januari 2021, menampilkan: Deportivo Alaves vs Real Madrid 1-4, Huesca vs Villarreal 0-0, Sevilla vs Cadiz 3-0, Real Sociedad vs Real Betis 2-2.

Real Madrid mampu meraih kemenangan di tengah tekanan besar yang dialaminya. Mereka menang 4-1 di kandang Alaves, meski tampil tanpa didampingi pelatih Zinedine Zidane yang positif Covid-19.

Dalam pertandingan ini, Eden Hazard mencetak gol keduanya msuim ini, atau yang pertama dalam tiga bulan terakhir. Sedangkan Karim Benzema mencetak dua gol buat Madrid. Satu gol Los Blancos lainnya diceploskan Casemiro. Sedangkan gol Alaves dibuat Joselu.

Hasil ini menjadi kebangkitan bagi Madrid yang sepanjang dua pekan terakhir beruntun tersingkir dari Piala Super Spanyol dan Copa del Rey. Di La Liga pekan sebelumnya, mereka juga ditahan Osasuna 0-0.

Kini, Madrid menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 40 dari 19 laga, tertinggal 4 poin dari Atletico Madrid yang baru bermain 17 kali. Alaves ada di urutan ke-17 denga nilai 18.

Dalam laga lain Villarreal hanya bermain 0-0 di kandang Huesca. Mereka kini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 34, sedangkan Huesca tetap di dasark klasemen dengan nilai 13.

Sementara itu, Sevilla menang 3-0 atas Cadiz. Sedangkan Sociedad dan Betis bermain imbang 2-2.

Liga Spanyol

(Pekan ke-20)

Hasil

Levante vs Real Valladolid 2-2

SD Huesca vs Villarreal 0-0

Sevilla vs Cadiz 3-0

Real Sociedad vs Real Betis 2-2

Deportivo Alaves vs Real Madrid 1-4

Jadwal berikutnya

Ahad, 24 Januari 2021

20:00 Osasuna vs Granada

22:15 Elche vs Barcelona

Senin, 25 Januari 2021

00:30 Celta Vigo vs Eibar

03:00 Atletico Madrid vs Valencia

Selasa, 26 Januari 2021

03:00 Athletic Bilbao vs Getafe.

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Atletico 17 26 44 2 Real Madrid 19 18 40 3 Sevilla 19 10 36 4 Barcelona 18 20 34 5 Villarreal 20 9 34 6 Sociedad 20 13 31 7 Granada 19 -8 28 8 Real Betis 20 -8 27 9 Cadiz 20 -10 24 10 Levante 19 -1 23 11 Getafe 18 -2 23 12 Celta Vigo 19 -7 23 13 Ath Bilbao 18 -1 21 14 Valencia 19 -1 20 15 Valladolid 20 -9 20 16 Eibar 19 -4 19 17 Alaves 20 -11 18 18 Elche 17 -7 17 19 Osasuna 19 -12 16 20 SD Huesca 20 -15 13