Jadwal Bola Live Ahad 24 Januari: MU vs Liverpool, Juga Ada Barca, Juve, Bayern

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 25 Januari 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Piala FA, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Prancis.

Ajang Piala FA (FA Cup) pekan keempat akan menghadirkan laga besar: Manchester United vs Liverpool. Pertandingan ini akan berlangsung Senin dinihari nanti dan tayang live di RCTIplus.

Jadwal Piala FA lainnya juga menyajikan laga Chelsea vs Luton (live RCTIplus), Brentford vs Leicester City, dan Everton vs Sheffield Wednesday.

Dari Liga Italia akan hadir jadwal pekan ke-19. Dua pertandingan yang cukup menarik untuk dinantikan adalah Juventus vs Bologna (live RCTIplus) dan Verona vs Napoli.

Dari Liga Spanyol akan hadir Elche vs Barcelona sebagai bagian rangkaian jadwal pekan ke-20. Selain itu ada Atletico Madrid vs Valencia dan Osasuna vs Granada.

Liga Jerman akan menghadirkan laga Schalke vs Bayern Munchen.

Jadwal bola selengkapnya

Ahad, 24 Januari 2021

FA Cup

(Babak keempat)

19:00 Chelsea vs Luton (RCTIplus)

21:30 Brentford vs Leicester City (Bein Sport)

21:30 Fulham vs Burnley (Bein Sport)

Liga Italia

(Pekan ke-19)

18:30 Juventus vs Bologna (RCTIplus)

21:00 Verona vs Napoli (Bein Sport 2)

21:00 Genoa vs Cagliari (Bein Sport 2).

Liga Spanyol

(Pekan ke-20)

20:00 Osasuna vs Granada (Bein Extra)

22:15 Elche vs Barcelona (Bein Sport 1).

Liga Jerman

(Pekan ke-18)

21:30 Schalke vs Bayern Munchen (Mola TV).

Senin, 25 Januari 2021

FA Cup

(Babak keempat)

00:00 Manchester United vs Liverpool (RCTIplus)

03:00 Everton vs Sheffield Wednesday (Bein Sport).

Liga Italia

(Pekan ke-19)

00:00 Lazio vs Sassuolo (Bein Sport 2)

02:45 Parma vs Sampdoria (Bein Sport 2).

Liga Jerman

(Pekan ke-18)

00:30 Hoffenheim vs FC Koln (NET TV)

Liga Spanyol

(Pekan ke-20)

00:30 Celta Vigo vs Eibar (Bein Sport 1)

03:00 Atletico Madrid vs Valencia (Bein Sport 10

Selasa, 26 Januari 2021

FA Cup

(Babak keempat)

02:45 Wycombe vs Tottenham (RCTIplus)

Liga Spanyol

(Pekan ke-20)

03:00 Athletic Bilbao vs Getafe (Bein Sport 1).

