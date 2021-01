Manchester United vs Liverpool di Piala FA, Jurgen Klopp Berharap Timnya Bangkit

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Manchester United vs Liverpool akan berlangsung pada Senin dinihari WIB di babak keempat Piala FA. The Reds akan bertandang ke Old Trafford setelah dikalahkan Burnley 0-1 di kandang dalam laga pekan ke-19 Liga Inggris di Anfield, Kamis waktu setempat.

Kekalahan itu mengakhiri tren tanpa kalah di kandang selama 68 pertandingan Liverpool. Hasil itu sekaligus membuat Liverpool kini sudah lima pertandingan tanpa merasakan kemenangan dan empat laga terakhir gagal mencetak satu gol pun ke gawang lawan.

Baca juga: Jadwal Bola Live Ahad 24 Januari: MU vs Liverpool, Juga Ada Barca, Juve, Bayern

Bos Liverpool, Jurgen Klopp, menyebut timnya berada di titik terenda. Ia berharap skuadnya dapat mulai bangkit kembali pada saat mereka menghadapi tim Setan Merah di Piala FA akhir pekan ini.

Klopp menegaskan para pemainnya tidak berubah dalam semalam meski kekalahan dari Burnley mengakhiri 68 pertandingan tak terkalahkan di kandang sendiri di Liga Premier, setelah empat pertandingan berturut-turut tanpa gol.

Meski tantangan yang kini dihadapi pasukannya semakin sulit karena lawan yang dihadapi di putaran keempat Piala FA ini adalah Manchester United, Klopp percaya Mohamed Salah dan rekan-rekannya dapat keluar dari keterpurukan.

"Kami kalah dalam pertandingan itu (lawan Burnley) dan itu adalah titik terendah," ujarnya.

"Ketika saya mengingat kembali, saya tidak dapat menemukan alasan mengapa kami kalah dalam pertandingan itu, tetapi kami kalah. Itu terjadi dan terkadang Anda membutuhkan berada di titik terendah untuk mengubah keadaan dengan benar dan itu yang akan kami lakukan saat ini."

"Jika kami menang dalam pertandingan yang buruk, dunia akan berkata, 'Oke, itu bukan sepak bola yang biasa mereka mainkan tetapi mereka kembali ke hasil', tetapi dalam jangka panjang itu tidak akan membantu."

"Saya bisa membayangkan apa yang dipikirkan banyak orang tentang kami saat ini. Tetapi orang tidak berubah dalam semalam."

Dia melanjutkan: "Orang terkadang menghadapi tantangan yang tidak segera mereka siapkan dan terkadang Anda bahkan tidak tahu bahwa tantangan akan datang."

Baca juga: Begini Reaksi Jurgen Klopp Jika Liverpool Gagal Total di Bursa Transfer

Klopp mengungkapkan situasi yang dihadapi timnya saat ini adalah tantangan yang sebenarnya tidak ingin mereka hadapi. Namun, ia yakin pada kualitas para pemainnya.

"Mereka semua masih orang-orang yang berkarakter brilian. Mereka telah mewujudkan apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan tidak berubah dalam semalam. Ini masih tim yang sangat bagus."

Sebelum pertandingan Manchester United vs Liverpool di Piala FA ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol di Anfield pada pekan lalu dalam lanjutan Liga Inggris.

SKY SPORTS