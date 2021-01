Hasil dan Klasemen Liga Italia Ahad 24 Januari: Juventus vs Bologna 2-0

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Juventus vs Bologna tersaji pada pekan ke-19 Liga Italia, Ahad malam. 24 Januari 2021. Pertandingan di Allianz Stadium, Turin, ini dimenangi Juventus dengan skor 2-0.

Arthur membuka keunggulan Juve pada menit ke-15. Ia mencetak gol setelah meneruskan umpan Cristiano Ronaldo.

Weston McKennie kemudian menambah keunggulan tim juara bertahan itu pada menit ke-71. Ia memanfaatkan umpan Juan Cuadrado.

Hasil ini menjadi kebangkitan bagi Juventus yang di laga sebelumnya dikalahkan Inter Milan 0-2. Kini mereka menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 36 dari 18 laga, tertinggal 7 poin dari AC Milan yang ada di puncak klasemen.

Bologna gagal menjaga kebangkitannya, setelah menang 1-0 atas Verona di laga sebelumnya. Kini mereka menempati posisi ke-13 dengan nilai 20.

Liga Italia

(Pekan ke-19)

Hasil

Benevento vs Torino 2-2

AS Roma vs Spezia 4-3

Udinese vs Inter Milan 0-0

AC Milan vs Atalanta 0-3

Fiorentina vs Crotone 2-1

Juventus vs Bologna 2-0.

Jadwal berikutnya

Ahad, 24 Januari 2021

21:00 Verona vs Napoli (Bein Sport 2)

21:00 Genoa vs Cagliari (Bein Sport 2).

Senin, 25 Januari 2021

00:00 Lazio vs Sassuolo (Bein Sport 2)

02:45 Parma vs Sampdoria (Bein Sport 2).

Klasemen Liga Italia