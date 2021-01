Klasemen Liga Spanyol Pekan 20: Atletico vs Valencia 3-1, Elche vs Barcelona 0-2

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pekan ke-20 pada Senin dinihari WIB, 25 Januari 2021: Atletico Madrid vs Valencia 3-1 dan Elche vs Barcelona 0-2.

Atletico Madrid mampu terus menjaga tren positifnya di arena La Liga. Mereka menang 3-1 saat menjamu Valencia di Wanda Metropolitano. Ini menjadi kemenangan ketujuh yang diraih secara beruntun.

Mereka kebobolan lebih dahulu oleh gol Uros Racic (menit 11). Tapi, bangkit dan berbalik unggul lewat gol Joao Felix (23), Luis Suarez (54), dan Angel Correa (72).

Hasil ini kian memantapkan posisi Atletico di puncak klasemen. Tim asuhan Diego Simeone itu mengemas nilai 44 dari 17 laga. Mereka unggul 4 poin dari Real Madrid yang sudah memainkan satu laga lebih banyak.

Bagi Valencia, hasil itu jadi kegagalan menang keenam dalam tujuh laga terakhirnya. Kini mereka menempati posisi ke-14 klasemen dengan nilai 20.

Pada laga lain, Barcelona yang bermain tanpa Lionel Messi menang 2-0 di markas Elche, Stadion Martinez Valero. Frenkie de Jong dan Riqui Puig menjadi penentu kemenangan itu.

Kini, Barcelona menempati posisi ketiga klasemen dengan mengumpulkan 37 poin. Sedangkan Eche kini sudah 12 pertandingan beruntun tak merasakan kemenangan kian terperosok di zona degradasi menempati urutan ke-19 dengan nilai 17.

Hasil Liga Spanyol pekan ke-20:

Elche vs Barcelona 0-2

Atletico Madrid vs Valencia 3-1

Osasuna vs Granada 3-1

Celta Vigo vs Eibar 1-1.

Hasil hari sebelumnya

Levante vs Real Valladolid 2-2

SD Huesca vs Villarreal 0-0

Sevilla vs Cadiz 3-0

Real Sociedad vs Real Betis 2-2

Deportivo Alaves vs Real Madrid 1-4

Jadwal berikutnya

Selasa, 26 Januari 2021

03:00 Athletic Bilbao vs Getafe.

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Atletico 17 26 44 2 Real Madrid 19 18 40 3 Barcelona 19 22 37 4 Sevilla 19 10 36 5 Villarreal 20 9 34 6 Sociedad 20 13 31 7 Granada 20 -10 28 8 Real Betis 20 -8 27 9 Celta Vigo 20 -7 24 10 Cadiz 20 -10 24 11 Levante 19 -1 23 12 Getafe 18 -2 23 13 Ath Bilbao 18 -1 21 14 Valencia 19 -1 20 15 Eibar 20 -4 20 16 Valladolid 20 -9 20 17 Osasuna 20 -10 19 18 Alaves 20 -11 18 19 Elche 18 -9 17 20 SD Huesca 20 -15 13