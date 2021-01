Hasil Piala FA: Everton Singkirkan Sheffield Wednesday, Skor 3-0

TEMPO.CO, Jakarta - Everton melenggang mulus melewati tim strata kedua Sheffield Wednesday dalam laga putaran keempat Piala FA dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Goodison Park, Liverpool, Inggris, Minggu waktu setempat (Senin dinihari WIB).

Sempat mendapat ancaman dari tendangan spekulasi Adam Reach di awal laga, Everton akhirnya bisa membuka keunggulan pada menit ke-29 saat umpan silang Andre Gomes diselesaikan sempurna oleh Dominic Calvert-Lewin di muka gawang.

Everton terus berusaha menegaskan perbedaan kelas antara kedua tim, tetapi baru mampu menggandakan keunggulannya pada menit ke-59 melalui sundulan Richarlison menyambut umpan silang James Rodriguez.

Dua menit kemudian, Richarlison hampir mencetak gol keduanya lagi-lagi dari umpan Rodriguez, tetapi kali ini tembakannya bisa ditepis kiper Joe Wildsmith dan hanya menghasilkan sepak pojok.

Hasil sepak pojok itu mampu dikonversi oleh Everton menjadi gol ketiga mereka, ketika Yerry Mina menanduk tajam bola kiriman Rodriguez ke pojok kiri atas gawang.

Sheffield Wednesday sempat berusaha membalas pada menit ke-72 tetapi tembakan jarak jauh Josh Windass bisa diamankan kiper Robin Olsen dan dua menit berselang peluang berikutnya dari Windass masih belum mampu melewati hadangan lini pertahanan Everton.

Skor 3-0 bertahan hingga bubaran dan tim besutan Carlo Ancelotti itu melangkah ke putaran kelima. Everton akan menunggu pemenang laga putaran keempat lainnya antara tim kasta kedua Wycombe Wanderers melawan Tottenham Hotspur yang baru berlangsung Senin waktu setempat (Selasa WIB).

Hasil Piala FA selengkapnya

(Babak keempat)

Chelsea vs Luton 3-1

Brentford vs Leicester City 1-3

Fulham vs Burnley 0-3

Manchester United vs Liverpool 3-2

Everton vs Sheffield Wednesday 3-0.