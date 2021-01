West Brom vs Manchester City pada Selasa Malam, De Bruyne dan Aguero Absen

TEMPO.CO, Jakarta - West Brom vs Manchester City akan berlangsung pada pertandingan pekan ke-20 Liga Inggris. The Baggies bersiap menjamu City di Stadion The Hawthorns pada Selasa malam waktu setempat atau Rabu dinihari WIB, 27 Januari 2021.

Pelatih Sam Allardyce kembali melanjutkan upayanya untuk bisa meraih poin demi agar bisa mengangkat timnya dari zona degradasi. Saat ini, mereka masih berada di peringkat ke-19 dengan 11 poin, masih enam poin dari zona aman.

Saat menghadapi pasukan Pep Guardiola, Allardyce bisa kembali menurunkan Karlan Grant dan Matty Phillips. Keduanya bersiap melawan City.

Penyerang Grant belum bermain pada 2021 ini setelah mengalami cedera kaki pada akhir Desember lalu. Phillips absen dalam tiga pertandingan terakhir setelah dinyatakan positif Covid-19, penampilan terakhirnya saat kekalahan West Brom di kandang 0-4 melawan Arsenal pada 2 Januari lalu.

Robert Snodgrass kembali dalam perdebatan ketika West Brom bertandigan di West Ham yang berakir pada kekalahan pada Selasa pekan lalu. Kedua klub memiliki kesepakatan bahwa sang gelandang tidak akan bermain dalam pertandingan tersebut setelah transfernya baru-baru ini dari The Hammers.

Kabar gembira, Conor Townsend yang sebelumnya mengalami cedera lutut sudah kembali berlatih. Namun, dia belum siap diturunkan saat melawan City. Sementara, Grady Diangana yang mengalami cedera hamstring masih akan absen dalam pertandingan tengah pekan ini.

Manchester City dipastikan bakal bertanding melawan West Brom tanpa diperkuat Kevin De Bruyne. Gelandang internasional Belgia itu mengalami cedera hamstring dalam kemenangan atas Aston Villa 2-0 pekan lalu.

Penyerang Sergio Aguero masih akan absen. Pemain asal Argentina itu masih menjalani isolasi setelah dinyatakan positif Covid-19.

Bek kanan Kyle Walker diharapkan bisa kembali bermain pada laga West Brom vs Manchester City setelah absen dalam pertandingan putaran keempat Piala FA di Cheltenham, setelah mengalami benturan di pinggul. Bek tengah Nathan Ake akan tetap di pinggir lapangan.

SKY SPORTS