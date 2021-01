Jadwal Inter Milan vs AC Milan Live di TVRI: Ini Perkiraan Pemain, H2H, Prediksi

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Inter Milan vs AC Milan akan tersaji di babak perempat final Coppa Italia, Rabu dinihari, 27 Januari 2021. Laga di San Siro ini akan berlangsung mulai 02.45 WIB dan disiarkan oleh TVRI.

Berikut sejumlah hal terkait laga ini, termasuk prediksinya:

Latar Belakang Laga

Di babak sebelumnya, Inter mengalahkan Fiorentina 2-1. Sedangkan AC Milan menyingkirkan Torino lewat adu penalti. Pemenang di Derby della Madonnina ini akan berhadapan dengan pemenang laga Juventus vs SPAL.

Di Serie A pekan lalu, Inter maupun Milan sama-sama gagal menang. Inter ditahan Udinese 0-0, sedangkan Milan dikalahkan tamunya, Atalanta, dengan skor 0-3.

Head-to-Head

Inter Milan dan Milan sudah bertemu sekali musim ini, yakni di pekan keempat Serie A. Milan, yang jadi tim tamu, menang 2-1.

Hasil lima pertemuan terakhir kedua tim:

17-10-2020 Inter 1-2 Milan (Serie A)

10-02-2020 Inter 4-2 Milan (Serie A)

22-09-2019 Milan 0-2 Inter (Serie A)

18-03-2019 Milan 2-3 Inter (Serie A)

22-10-2018 Inter 1-0 Milan (Serie A).

Fakta Penting

Inter hanya kalah 2 kali dalam 10 laga terakhirnya melawan Milan di semua kompetisi (menang 5, seri 3, kalah 2).

Inter tak terkalahkan dalam 4 laga terakhirnya di semua kompetisi (menang 2, seri 2, kalah 0).

Inter selalu bisa meraih clean sheet (tak kebobolan) dalam 2 laga terakhirnya di semua kompetisi.

AC Milan selalu menang dalam 3 laga tandang terakhirnya di semua kompetisi (2-1 vs Sassuolo, 2-0 vs Benevento, dan 2-0 vs Cagliari).

Milan belum terkalahkan dalam laga-laga tandangnya di semua kompetisi musim ini (menang 12, seri 2, kalah 0).

Pemain Absen

Inter: Danilo D'Ambrosio (cedera).

Milan: Gianluigi Donnarumma (skorsing), Matteo Gabbia (cedera), Ismael Bennacer (cedera), Rade Krunic (cedera), Hakan Calhanoglu (cedera).

Perkiraan Susunan Pemain

Inter Milan (3-5-2): Samir Handanovic; Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Milan Skriniar; Ivan Perisic, Roberto Gagliardini, Marcelo Brozovic, Stefano Sensi, Ashely Young; Alexis Sanchez, Romelu Lukaku.

Pelatih: Antonio Conte.

AC Milan (4-2-3-1): Ciprian Tatarusanu; Diogo Dalot, Simon Kjaer, Fikayo Tomori, Davide Calabria; Franck Kessie, Sandro Tonali; Ante Rebic, Brahim Diaz, Samu Castillejo; Zlatan Ibrahimovic.

Pelatih: Stefano Pioli.

Prediksi Hasil Inter Milan vs AC Milan

Kedua tim ini bersaing di dua besar klasemen Liga Italia. Artinya mereka tengah memiliki performa lebih baik ketimbang musim-musim sebelumnya. Inter biasa tampil lebih dominan dalam lima pertemuan terakhir antara kedua tim. Mereka tercatat hanya sekali kalah, yakni di Serie A musim ini. Melihat performa terkini dan riwayat pertemuan sebelumnya, kedua tim memiliki peluang menang yang sama besar. Laga berakhir dengan adu penalti juga cukup terbuka untuk terjadi.

