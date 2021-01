Hasil Copa del Rey Rabu Dinihari: Levante, Villarreal, dan Real Betis Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil babak 16 besar Copa del Rey pada Rabu dinihari, 27 Januari 2021: Levante, Villarreal, dan Real Betis melaju.

Levante menjadi tim pertama yang lolos ke perempat final dengan mengalahkan Real Valladolid 4-2 di Stadion Jose Zorrilla, Valladolid.

Gol Levante dicetak Enis Bardhi (23), Michael Malsa (45), Coke (59), dan Jose Luis Morales (80). Sedangkan gol Valladolid diceploskan oleh Toni Villa (13) dan Shon Weissman (65).

Villarreal juga melaju dengan meraih kemenangan 1-0 di kandang Girona. Gol tunggal dalam laga tersebut dicetak Yeremi Pino (19).

Sementara itu, Real Betis lolos berkat kemenangan 3-1 saat menjamu Real Sociedad. Mereka meraih kemenangan itu lewat babak perpanjangan waktu.

Sociedad unggul berkat gol Mikel Oyarzabal (13). Kedua tim lalu kehilangan pemain karena kartu merah. Pemain Sociedad Asier Illarramendi diusir wasit pada menit 48, sedangkan pemain Betis Antonio Sanabria mendapat kartu kuning kedua pada menit 76.

Gol Sergio Canales (96) membuat skor 1-1 sehingga laga berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Borja Iglesias kemudian menjadi penentu kemenangan Real Betis berkat dua golnya (96 dan 111).

Malam ini masih akan ada sejumlah jadwal Copa del Rey yang bergulir, termasuk Rayo Vallecano vs Barcelona.

Baca Juga: Hasil dan Klasemen Liga Inggris Terbaru

Hasil Copa Del Rey

Valladolid vs Levante 2-4

Girona vs Villarreal 0-1

Real Betis vs Real Sociedad 3-1.