Jadwal Bola Live Rabu 27 Januari: Chelsea, MU, Barcelona, Juventus

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari WIB, 28 Januari 2021, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Coppa Italia, dan Copa del Rey.

Dari ajang Liga Inggris akan hadir jadwal pekan ke-20. Kamis dinihari nanti antara lain akan hadir laga Chelsea vs Wolves, Everton vs Leicester City, dan Manchester United vs Sheffield United. Rangkaian pertandingannya akan disiarkan Mola TV.

Sorotan terbesar akan tertuju pada pertandingan Manchester United vs Sheffield United. Setan Merah akan berjuang merebut kembali puncak klasemen dari Manchester City, yang baru menang 5-0 di kandang West Brom. Kini MU terpaut satu poin dari rivalnya itu.

Dari Coppa Italia akan hadir laga babak perempat final yang disiarkan TVRI. Malam ini ada Atalanta vs Lazio dan Juventus vs SPAL. Keempat tim itu akan berjuang menyusul Inter Milan yang sudah lolos dengan menyingkirkan AC Milan.

Sementara itu, dari Copa del Rey akan tampil rangkaian laga babak 16 besar. Malan ini akan hadir partai menarik: Rayo Vallecano vs Barcelona. Selain itu ada juga laga Sevilla vs Valencia dan Almeira vs Osasuna.

Jadwal bola selengkapnya

Rabu, 27 Januari 2021

Coppa Italia

(perempat final)

23:45 Atalanta vs Lazio (TVRI)

Kamis, 28 Januari 2021

Coppa Italia

(perempat final)

02:45 Juventus vs SPAL (TVRI).

Liga Inggris

(pekan ke-20)

01:00 Burnley vs Aston Villa (Mola TV)

01:00 Chelsea vs Wolves (Mola TV)

02:30 Brighton vs Fulham (Mola TV)

03:15 Everton vs Leicester City (Mola TV)

03:15 Manchester United vs Sheff United (Mola TV).

Copa Del Rey

(babak 16 besar)

01:00 Sevilla vs Valencia (DAZN)

03:00 Almeira vs Osasuna (DAZN)

03:00 Rayo Vallecano vs Barcelona (DAZN).

Jumat, 29 Januari 2021

Liga Inggris

(pekan ke-20)

03:00 Tottenham vs Liverpool (Mola TV).

Coppa Italia

(Perempat Final)

03:00 Napoli vs SPAL (TVRI).

Copa Del Rey

(Babak 16 besar)

01:00 Artistico vs Granada (DAZN)

03:00 Alcoyano vs Ath Bilbao (DAZN).

