Jadwal Copa del Rey Rabu Malam Ini: Ada Rayo Vallecano vs Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Copa del Rey (Piala Raja Spanyol) memasuki rangkaian pertandingan 16 besar. Rabu malam ini akan hadir laga Rayo Vallecano vs Barcelona.

Namun, keseruan kompetisi ini memudar setelah dua tim jagoan, Real Madrid dan Atletico Madrid, tersingkir. Real Madrid menyerah dari Alcoyano, kontestan Segunda B (divisi 3) di babak 32 besar.

Atletico Madrid bahkan lebih parah lagi, tersingkir di fase 64 besar atau putaran kedua, juga dikalahkan tim Segunda B, Cornella, yang kemudian dikalahkan Barcelona di 32 besar.

Dengan demikian, dapat dikatakan Barcelona berpeluang besar untuk menggondol gelar juara, karena dua kompetitor terkuatnya sudah tersingkir.

Kans tim Katalan tersebut untuk melaju ke perempat final sangat besar, mengingat lawan yang bakal mereka ladeni di babak 16 besar ini hanyalah Rayo Vallecano, tim Segunda (divisi 2).

Malam ini juga ada laga Sevilla vs Valencia dan Almería vs Osasuna.

Final Copa del Rey musim lalu mempertemukan dua klub dari wilayah separatis Basque, Real Sociedad dan Athletic Bilbao. Laga final sedianya digelar April 2020, tetapi tertunda akibat Covid-19 dan baru akan digelar pada 4 April 2021 di Stadion La Cartuja di Sevilla.

Barcelona merupakan juara terbanyak Copa del Rey yakni 30 kali, diikuti Bilbao 23; Real Madrid 19; Atletico Madrid 10; Valencia 8; Real Zaragoza 6; Sevilla 5; Espanyol dan Real Union 4; Real Sociedad, Real Betis, dan Deportivo La Coruna 2; serta Arenas dan Mallorca 1.

Berikut jadwal lengkap dan hasil pertandingan babak 16 besar Copa del Rey (dalam WIB, live di DAZN):

Rabu, 27 Januari:

Valladolid vs Levante 2-4

Girona vs Villarreal 0-1

Real Betis vs Real Sociedad 3-1.





Kamis, 28 Januari:

01:00 Sevilla vs Valencia

03:00 Rayo Vallecano vs Barcelona

03:00 Almería vs Osasuna

Jumat, 29 Januari:

01:00 Navalcarnero vs Granada

03:00 Alcoyano vs Athletic Bilbao.

Untuk berita terkini soal Copa del Rey terus simak di laman Bola Tempo.