Klasemen Liga Inggris: Man United vs Sheffield 1-2, Chelsea vs Wolves 0-0

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pekan ke-20 pada Kamis dinihari WIB, 28 Januari 2021, menampilkan hasil: Manchester United vs Sheffield United 1-2, Chelsea vs Wolves 0-0, dan Everton vs Leicester City 1-1.

Manchester United dikejutkan tim penghuni dasar klasemen dalam pertandingan di Old Trafford dan takluk 1-2.

Mereka kebobolan lebih dahulu oleh gol Kean Bryan pada menit ke-23. Sempat membalas lewat gol Harry Maguire (menit 64), gawang Si Setan Merah kembali jebol oleh gol Oliver Burke (74).

Hasil ini memastikan MU gagal merebut kembali posisi puncak klasemen dari Manchester City yang sehari sebelumnya menang 5-0 atas West Brom. Kini tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu tetap di posisi dua dengan nilai 40 dari 20 laga, tertinggal satu poin dari Man City yang baru bermain 19 kali.

Sheffield meraih kemenangan keduanya di laga itu. Tapi posisi mereka tetap di dasar klasemen dengan nilai 8.

Dalam laga lainnya, Chelsea bermain 0-0 saat menjamu Wolves. Debut Thomas Tuchel sebagai pelatih baru hanya berbuah satu poin.

Chelsea kini menempati posisi kedelapan dengan nilai 30, sedangkan Wolves di urutan ke-13 dengan nilai 23.

Sementara itu, laga Everton vs Leicester City berakhir 1-1. Fol Everton dicetak James Rodirguez (30), sedangkan gol Leicester diceploskan Youri Tielemans (67).

Everton menghuni posisi ketujuh klasemen dengan nilai 33. Leicester tetap di posisi ketiga dengan nilai 39.

Hasil dan jadwal Liga Inggris

(live Mola TV)

Rabu, 27 Januari 2021

Crystal Palace vs West Ham 2-3

Newcastle vs Leeds United 1-2

Southampton vs Arsenal 1-3

West Brom vs Manchester City 0-5.

Kamis, 28 Januari 2021

Burnley vs Aston Villa 3-2

Chelsea vs Wolves 0-0

Brighton vs Fulham 0-0

Everton vs Leicester City 1-1

Manchester United vs Sheffield United 1-2.

Jumat, 29 Januari 2021

03:00 Tottenham vs Liverpool.

Baca Juga: Barcelona Singkirkan Rayo Vallecano, Messi Sumbang Gol

Klasemen Liga Inggris