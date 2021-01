Jadwal Liga Italia Pekan Ke-20 Akhir Minggu Ini: Juventus dan Inter Live di RCTI

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia pekan ke-20 akan berlangsung akhir minggu ini. Ada dua pertandingan akan ditayangkan di RCTI.

Pertandingan yang disiarkan langsung itu adalah Sampdoria vs Juventus dan Inter Milan vs Benevento. Keduanya akan berlangsung Ahad dinihari.

Juventus, yang merupakan juara bertahan, kini masih berada di posisi keempat klasemen. Tim asuhan Andrea Pirlo itu mengemas nilai 36, tertinggal 7 poin dari AC Milan di puncak klasemen.

Juve hanya meraih satu kemenangan dalam dua laga terakhirnya. Mereka akan melawan Sampdoria, yang saat ini ada di posisi ke-10 klasemen tan terus menang dalam dua laga terakhirnya.

Sementara itu, Inter Milan akan berusaha meraih hasil lebih baik ketika melawan Benevento, tim urutan ke-11 klasemen. Pekan lalu mereka ditahan Udinese 0-0, sehingga masih tertinggal 2 poin dari AC Milan.

Pada laga lain, AC Milan akan berusaha bangkit setelah pekan lalu takluk 0-3 dari Atalanta. Mereka akan melawan Bologna, tim urutan ke-13 klasemen, pada Sabtu malam.

Pekan ini juga akan hadir laga Napoli vs Parma, AS Roma vs Verona, dan Atalanta vs Lazio.

Baca Juga: Juventus Lolos ke Semifinal Coppa Italia

Jadwal Liga Italia

(Pekan ke-20)

Sabtu, 30 Januari 2021

02:45 Torino vs Fiorentina (Bein Sport 2)

21:00 Bologna vs AC Milan (Bein Sport 2).

Ahad, 31 Januari 2021

00:00 Sampdoria vs Juventus (RCTI)

02:45 Inter Milan vs Benevento (RCTI)

18:30 Spezia vs Udinese (Bein Sport 2)

21:00 Cagliari vs Sassuolo (Bein Sport 2)

21:00 Crotone vs Genoa (Bein Sport 2)

21:00 Atalanta vs Lazio (Bein Sport 2).

Senin, 01 Februari 2021

00:00 Napoli vs Parma (Bein Sport 2)

02:45 AS Roma vs Verona (Bein Sport 2).

Klasemen Liga Italia