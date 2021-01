Hasil dan Klasemen Liga Inggris Jumat: Tottenham Hotspur vs Liverpool 1-3

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pada Jumat dinihari WIB, 29 Januari 2021, menampilkan hasil laga Tottenham Hotspur vs Liverpool yang berakhir dengan skor 1-3.

Dalam pertandingan di Tottenham Hotspur Stadium itu, Liverpool melanjutkan dominasinya, seperti pada lima pertemuan sebelumnya. Berkat kemenangan itu, mereka pun naik ke posisi empat besar.

Son Heung-min sempat mencetak gol buat Tottenham pada menit ketiga. Namun, dengan bantuan VAR (video asisten wasit) gol itu dibatalkan karena offside.

Liverpool kemudian memimpin lewat gol Roberto Firmino pada menit ke-45, memanfaatkan umpan Sadio Mane. Keunggulan itu digandakan Trent Alexander-Arnold pada menit ke-47.

Spurs sempat meraih gol lewat Pierre-Emile Hoejbjerg pada menit ke-49. Gol ini diraih berdasarkan assist Steven Bergwijn.

Gol Mohamed Salah pada menit ke-58 dibatalkan wasit dengan bantuan VAR. Sebelum gol terjadi, Liverpool dianggap terlebih dahulu melakukan pelanggaran.

Liverpool kemudian menambah golnya pada menit ke-65. Kali ini Sadio Mane yang beraksi menjebol gawang lawan, memanfaatkan umpan Trent Alexander-Arnold.

Kedua tim relatif imbang dalam penguasaan bola. Tapi, Liverpool unggul jauh dalam hal tembakan terarah ke gawang lawan, 7 banding 2.

Bagi Liverpool, hasil ini jadi kebangkitan setelah dalam lima lga Liga Inggris sebelumnya mereka gagal menang. Kini tim juara bertahan itu naik ke posisi keempat klasemen, menggeser West Ham. Tim asuhan Jurgen Klopp itu mengemas nilai 37.

Tottenham Hotspur gagal meraih kemenangan ketiganya dalam delapan laga terakhir. Mereka menderita kekalahan ketiga dalam periode itu. Tim asuhan Jose mourinho itu menempati posisi keenam dengan nilai 33.

Hasil Liga Inggris

(Peka ke-20)

Rabu, 27 Januari 2021

Crystal Palace vs West Ham 2-3

Newcastle vs Leeds United 1-2

Southampton vs Arsenal 1-3

West Brom vs Manchester City 0-5.

Kamis, 28 Januari 2021

Burnley vs Aston Villa 3-2

Chelsea vs Wolves 0-0

Brighton vs Fulham 0-0

Everton vs Leicester City 1-1

Manchester United vs Sheffield United 1-2.

Jumat, 29 Januari 2021

Tottenham Hotspur vs Liverpool 1-3.

Klasemen Liga Inggris