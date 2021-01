Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-21: Arsenal vs Man United Live di Net TV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-21. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung akhir minggu ini, dengan disiarkan Net TV dan Mola TV.

Salah satu pertandingan yang disiarkan Net TV adalah laga besar Arsenal vs Manchester United, yang akan berlangsung Ahad dinihari. Kedua tim terpaut cukup jauh dalam klasemen.

Manchester United, yang baru dikalahkan Sheffield United, berada di posisi kedua klasemen dengan nilai 40 alias tertinggal satu poin dari Manchester City. Arsenal ada di posisi kesembilan dengan nilai 30.

Laga lain yang akan live di Net TV adalah Crystal Palace vs Wolves. Palace menempati posisi ke-14, sedangkan Wolves ada di urutan ke-13. Keduanya memiliki nilai sama (23).

Man City akan berjuang mempertahankan posisi di puncak klasemen dengan menjamu Sheffield pada Sabtu malam. Sheffield masih terpuruk di dasar klasemen.

Dalam laga lain, Chelsea, yang kini dilatih Thomas Tuchel, akan menjamu Burnley. Liverpool berlaga di kandang West Ham, sedangkan Tottenham Hotspur menyambangi markas Brighton.

Jadwal Liga Inggris (Pekan ke-21)

Sabtu, 30 Januari 2021

19:30 Everton vs Newcastle (Mola TV)

22:00 Crystal Palace vs Wolves (Net TV)

22:00 Manchester City vs Sheffield United (Mola TV)

22:00 West Brom vs Fulham (Mola TV).

Ahad, 31 Januari 2021

00:00 Arsenal vs Manchester United (Net TV)

03:00 Southampton vs Aston Villa (Mola TV)

19:00 Chelsea vs Burnley (Mola TV)

21:00 Leicester vs Leeds United (Mola TV)

23:30 West Ham vs Liverpool (Mola TV).

Senin, 01 Februari 2021

02:15 Brighton vs Tottenham (Mola TV).

Baca Juga: Arteta Tak Mau Debut Odegaard Messi dari Norwegia

Klasemen Liga Inggris