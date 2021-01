Jadwal Liga Italia Akhir Pekan Ini: AC Milan, Inter Milan, Juventus Ketat

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia pada akhir pekan ini akan diisi dengan persaingan ketat tiga tim besar: AC Milan, Inter Milan dan Juventus. Ketiganya mendapatkan lawan yang relatif mudah.

Meskipun hanya akan menghadapi Bologna, AC milan yang saat ini memuncaki klasemen Liga Italia tak boleh lengah. Pasalnya dalam dua laga terakhir anak asuh Stefano Pioli menelan kekalahan dari Atalanta di Liga Italia dan Inter Milan di Coppa Italia.

Kekalahan 0-3 dari Atalanta membuat AC Milan kini hanya unggul dua angka dari Inter Milan yang berada di posisi kedua.

Inter Milan siap mengkudeta AC Milan jika tren negatif rival sekotanya itu terus berlanjut. Nerrazurri pun diprediksi akan meraih kemenangan karena hanya harus menjamu tim di peringkat ke-11, Benevento.

Sementara juara bertahan Juventus harus melawat ke markas tim posisi ke-10 Sampdoria. Cristiano Ronaldo cs tak boleh kembali terjungkal seperti pada laga kontra Inter Milan dua pekan lalu. Pasalnya mereka saat ini sudah tertinggal tujuh angka dari AC Milan.

Berikut Jadwal Liga Italia akhir pekan ini:

Sabtu, 30 Januari

02.45 Torino vs Fiorentina

21.00 Bologna vs AC Milan

Ahad, 31 Januari

00.00 Sampdoria vs Juventus

02.45 Inter Milan vs Benevento

18.30 Spezia vs Udinese

21.00 Atalanta vs Lazio

21.00 Cagliari vs Sassuolo

21.00 Crotone vs Genoa

Senin 1 Februari

00.00 Napoli vs Parma

02.45 AS Roma vs Verona

Seluruh jadwal Liga Italia pada akhir pekan ini akan disiarkan oleh beIN Sports. Laga Sampdorian vs Juventus dan Inter Milan vs Benevento juga akan disiarkan oleh RCTI.