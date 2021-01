Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Ke-20 Sabtu: Torino vs Fiorentina 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Torino vs Fiorentina tersaji sebagai awal jadwal Liga Italia pekan ke-20, Sabtu dinihari WIB, 30 Januari 2021. Pertandingan di Stadio Olimpico Grande Torino ini berakhir dengan skor 1-1.

Fiorentina harus kehilangan dua pemainnya karena mendapat kartu merah dalam laga ini. Gaetano Castrovilli dan Nikola Milenkovic diusir wasit pada menit ke-61 dan 71.

Tim tamu itu sebenarnya mengawali laga dengan baik. Mereka sempat menjebol gawang lawan pada menit ke-49 lewat Dusan Vlahovic, namun gol tersebut dianulir wasit, dengan bantuan VAR (video asisten wasit), karena offside.

Setelah Castrovilli diusir wasit, Fiorentina justru unggul lewat gol Franck Ribery pada menit ke-67. Namun, Milenkovic kemudian juga mendapat kartu merah. Permainan mereka benar-benar menjadi pincang.

Kelebihan jumlah pemain dimanfaatkan dengan baik oleh Torino. Mereka meraih gol balasan lewat Andrea Belotti pada menit ke-88.

Bagi Torino, ini menjadi hasil seri keempat dalam lima laga terakhir, yang juga diwarnai satu kekalahan. Fiorentina gagal mempertahankan tren positifnya setelah menang 2-1 atas Crotone.

Hasil ini tak mengubah posisi kedua tim dalam klasemen. Fiorentian bertahan di posisi ke-12 dan Torino di urutan ke-17.

Lanjutan jadwal Liga Italia malam ini antara lain akan menyajikan laga Bologna vs AC Milan, Sampdoria vs Juventus, danInter Milan vs Benevento.